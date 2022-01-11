Какой будет погода 12 января? Прогноз синоптиков

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег и гололедица ожидаются в Беларуси 12 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северный 3-8 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит 10-16 градусов мороза, в дневные - минус 5-11. По восточной половине страны ночью будет минус 17-22 градуса, днем - 12-16 градусов мороза.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь