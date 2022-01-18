Какой будет погода 19 января? Прогноз синоптиков

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег и гололедица ожидаются в Беларуси 19 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. В дневные часы местами возможен туман. В отдельных районах прогнозируются слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9 м/с, ночью по юго-востоку, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 3 градусов по западу до минус 11 по востоку, при прояснениях ожидается 12-15 градусов мороза. Температура воздуха днем составит минус 3 - плюс 3 градуса.-0-

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