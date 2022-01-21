Какой будет погода 22 января. Прогноз синоптиков

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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 22 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу ожидается преобладание облачной погоды. Временами будет снег, местами метель. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью в отдельных районах по западу порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит минус 2-8 градусов, ночью по северо-востоку - 9-11 градусов мороза.-0-
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