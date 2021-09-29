Какой рацион подходит людям с больным сердцем? Советует кардиолог

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 1 октября 2021
Минск Ясно +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:35 Власти Китая начали изымать из караоке песни с вредоносным содержанием В мире
21:18 Шпаковский об интервью Президента CNN: вполне могут накрутить только то, что им надо Общество
21:05 В МЧС определили лучший пожарный аварийно-спасательный отряд Общество
20:43 "Выпускники звонят за советами, вплоть до выбора невесты". Как учителя находят общий язык с учениками Регионы
20:26 Китай построит карантинные центры для прибывающих из-за рубежа В мире
20:25 Столичная Госавтоинспекция просит граждан оказать содействие в поиске угнанного автомобиля Происшествия
19:57 На севере Афганистана произошли взрывы и перестрелка В мире
19:30 Костевич: пожилые люди обладают высоким потенциалом и активной жизненной позицией Регионы
19:30 Новый проект Налогового кодекса: какие изменения ждут бизнес и владельцев жилья Экономика
19:05 В Грузии задержан Михаил Саакашвили В мире
19:03 Брестский "Строитель" одержал победу в стартовом матче Кубка клубных команд Европы "Трофи 1" Спорт
19:02 Петришенко: в Беларуси люди старшего поколения занимают особое положение в жизни общества Общество
18:45 МВД Беларуси посетила Группа экспертов по вопросам противодействия торговле людьми Общество
18:39 СК: по всей стране следователи отрабатывают сообщения о минировании зданий Общество
18:21 Более 65 тыс. детей отдохнули летом в оздоровительных лагерях Минской области Регионы
18:15 Массовая прививочная кампания от COVID-19 среди учащихся стартовала в Могилевском медколледже Регионы
18:14 ГАИ усилит контроль на столичных дорогах в предстоящие выходные Регионы
18:07 В Великобритании более четверти автозаправок остались без топлива В мире
18:00 СК: установлены представители организации "Революционное действие", разжигающие социальную вражду Происшествия
17:59 В СНГ появится туристический проект "Драгоценное ожерелье Содружества" Общество
17:48 В Витебской области по сигналу о минировании эвакуировали более 5 тыс. человек Происшествия
17:40 Лукашенко удручают оценки некоторых россиян после гибели сотрудника КГБ Беларуси Президент
17:30 Белстат: в школах Беларуси трудятся более 111 тыс. учителей, 86,5% из них составляют женщины Общество
17:28 Минчанина приговорили к 12 годам колонии за жестокое убийство коллеги Происшествия
17:26 Сенатор: современные поколения должны делать все, чтобы пожилые люди чувствовали заботу и любовь Регионы
17:20 В Беларуси завершилась регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду Общество
17:10 Двое жителей Борисова напали на пенсионерку в ее доме Происшествия
17:07 Международная выставка современного авангарда откроется 6 октября в Минске Афиша
16:47 В Беларуси предлагаются новые подходы по налогообложению самозанятых, ИП и микроорганизаций Экономика
16:40 Андрей Камко: для завершения озимого сева в срок в Шкловском районе задействованы все ресурсы Регионы
Все новости
Все новости
Общество
29 сентября 2021, 21:22

Какой рацион подходит людям с больным сердцем? Советует кардиолог

Фото из архива
Фото из архива

Уже более 20 лет отмечается Всемирный день сердца. Это хороший повод напомнить о факторах риска, которые вызывают сердечно-сосудистые заболевания, а также возможность обновить знания о мерах их профилактики. Помогает нам в этом врач-кардиолог - заведующая кардиологическим стационарным отделением Брестского областного кардиологического диспансера Елена Шейда.

Коронавирус прибавил работы кардиологам

За время пандемии выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые констатируют: такие пациенты, заражаясь коронавирусной инфекцией, умирают в пять раз чаще остальных. Болея COVID-19, они больше других нуждаются в госпитализации, а у страдающих артериальной гипертензией необходимость кислородной поддержки выше в два раза.

Коронавирус не только спровоцировал проявление ряда сердечно-сосудистых заболеваний, но и усугубил их течение. Постковидный период - также не повод расслабиться. Для пациентов кардиологов он чреват неприятными неожиданностями: развитием миокардитов - воспалений сердечной мышцы, нарушением сердечного ритма.

Тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, стали чаще настигать инфаркты миокарда и инсульты.

Проще упредить, чем лечить

В последнее время уделяют больше внимания сопутствующим патологиям, таким как сахарный диабет, атеросклероз сосудов - не только сердца, но и периферических, головного мозга. И это не случайно. Хронические болезни осложняют заболевания сердечно-сосудистой системы. Что с этим делать? Заниматься первичной профилактикой.

Это задача не только нас, врачей, но и учителей, воспитателей. Ведь заболевания сердца и сосудов начинают развиваться еще в школах и даже детских садах. Формирование здорового образа жизни - важный момент воспитания. Те, кто его не ведет, в итоге рискуют получить проблемы с сердцем и сосудами. Факторами их возникновения может стать артериальная гипертензия, ожирение, курение, употребление алкоголя, нарушение липидного обмена, причина которого - высокий уровень холестерина низкой плотности.

Соли - чайная ложка

В профилактике сердечно-сосудистых заболеваний важную роль играет ограничение потребления соли. Допустимая норма - не более 5 граммов в день, причем учитывать нужно ее содержание во всех блюдах. Что такое 5 граммов? Это чайная ложка без горки. Когда дома что-то готовите, лучше пищу недосаливать. Ведь в продуктах, которые мы покупаем в магазине - хлеб, полуфабрикаты, колбаса, - немало соли. Особенно важно ее ограничивать при развитии артериальной гипертензии, во время обострения хронической сердечной недостаточности.

Рыба, курица и индейка

Кардиологи рекомендуют пациентам не употреблять говядину и свинину более одного раза в неделю. Лучше отдать предпочтение белому мясу - курице, индейке, крольчатине. Обязательно хотя бы дважды в неделю включайте в рацион рыбу - прудовую, речную или морскую, причем раз в неделю употребляйте ее жирные сорта - сельдь, скумбрию, семгу. В них содержится много легко усвояемых аминокислот, витаминов и минеральных элементов.

Налегаем на фрукты-овощи...

На дворе - осень, за окном - непогода. Настроение поможет поднять правильное питание. В садах и на огородах созрели все виды фруктов и овощей, полезных для организма: морковь, яблоки, груши, капуста, кукуруза. Фруктов нужно есть не менее 200 граммов в сутки. Больным сахарным диабетом не рекомендуются виноград и бананы - там содержится большое количество сахара.

… и злаки

Полезно съедать в сутки по 200 грамм овощей - разделите их на две-три порции. Включайте в меню орехи, пищевые волокна, клетчатку - 30-45 г в сутки. Клетчатка содержится в овощах, фруктах, крупах, цельных злаках. Предпочтение стоит отдать твердым сортам пшеницы и нешлифованному рису. От шлифованного пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, советуем отказаться, так как он имеет высокий гликемический индекс: при его переваривании организму приходится вырабатывать много инсулина.

Из хлопьев полезны овсяные, гречневые, перловые. Рекомендуем также булгур и кускус, которые изготавливают из твердых сортов пшеницы, поленту (итальянское блюдо из кукурузной муки, аналог мамалыги), различные кукурузные крупы.

Исключаем картофель

Лучшая диета для страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний - средиземноморская или скандинавская. Любителям белорусской кухни рекомендуем исключить из рациона картофель. У него слишком высокий гликемический индекс.

Не стоит пить газированные сладкие напитки. Они могут увеличивать в организме содержание мочевой кислоты, что становится фактором риска возникновения артериальной гипертензии.

Движение - жизнь!

Огромное значение имеет профилактика гиподинамии. В условиях пандемии многие офисные сотрудники перешли на систему удаленной работы, из-за чего стали меньше двигаться. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний им нужно менять ритм своей жизни: посвящать умеренным физическим нагрузкам не менее 150 минут в неделю. Каждый день - не менее 30 минут ходьбы либо езды на велосипеде, роликах, а когда выпадет снег - на лыжах. Еще 10-15 минут нужно найти для интенсивных нагрузок, в том числе силовых. Это могут быть легкие пробежки, аэробика.

В COVID-19 и после

Пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями ни в коем случае не нужно отменять терапию, которая была назначена кардиологом ранее. Доказано: люди, продолжающие во время заболевания COVID-19 принимать препараты, помогающие нормализовать работу сердца и сосудов, легче переносят его течение.

Для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями вреден фаст-фуд: гамбургеры, картофель фри, лапша быстрого приготовления, шаурма и т. д. Такая еда очень калорийна и в ней много соли.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 Дней".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни врачи
Новости рубрики Общество
Александр Шпаковский. Фото из архива Шпаковский об интервью Президента CNN: вполне могут накрутить только то, что им надо
Фото МЧС В МЧС определили лучший пожарный аварийно-спасательный отряд
Петришенко: в Беларуси люди старшего поколения занимают особое положение в жизни общества
Фото из архива МВД Беларуси посетила Группа экспертов по вопросам противодействия торговле людьми
Фото из архива СК: по всей стране следователи отрабатывают сообщения о минировании зданий
Фото пресс-службы Исполнительного комитета СНГ В СНГ появится туристический проект "Драгоценное ожерелье Содружества"
Главное
"Не должны идти ни у кого на поводу". Лукашенко требует тщательной проработки поступающих ему документов
Лукашенко раскрыл некоторые подробности проведения специальной операции КГБ
Внесены изменения в порядок оказания господдержки при строительстве жилья
Выгодное предложение в Minsk World! Старт продаж сразу в двух домах! И СКИДКИ на коммерческую недвижимость!
Топ-новости
Лукашенко: мы не настолько глупы, чтобы проводить зачистки по всем фронтам, будем работать точечно
"Это "игиловские" ячейки, у них прямые контакты с ФБР". Лукашенко рассказал правду про "Рабочы рух"
Лукашенко о госструктурах: во главе угла - чистота кадров
Кочанова: женщинам Беларуси и России нужно объединить усилия в решении глобальных государственных задач
"Выпускники звонят за советами, вплоть до выбора невесты". Как учителя находят общий язык с учениками
Костевич: пожилые люди обладают высоким потенциалом и активной жизненной позицией
Петришенко: в Беларуси люди старшего поколения занимают особое положение в жизни общества
В МЧС определили лучший пожарный аварийно-спасательный отряд
Минздрав: более 1,6 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Новый проект Налогового кодекса: какие изменения ждут бизнес и владельцев жилья
СК: по всей стране следователи отрабатывают сообщения о минировании зданий
Политолог: Беларусь - лучший пример того, как нужно жить
Бегун: в Беларуси с начала года выявлено более 1 тыс. нарушений миграционного законодательства
"Это один из самых лучших бойцов": Тертель об убийстве офицера КГБ
Авдонин об интервью Лукашенко CNN: Президент четко представил свою позицию, его аргументы понятны
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Беларусь на площадке ООН в Нью-Йорке Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.