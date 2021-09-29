Какой рацион подходит людям с больным сердцем? Советует кардиолог

Уже более 20 лет отмечается Всемирный день сердца. Это хороший повод напомнить о факторах риска, которые вызывают сердечно-сосудистые заболевания, а также возможность обновить знания о мерах их профилактики. Помогает нам в этом врач-кардиолог - заведующая кардиологическим стационарным отделением Брестского областного кардиологического диспансера Елена Шейда.

Коронавирус прибавил работы кардиологам

За время пандемии выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые констатируют: такие пациенты, заражаясь коронавирусной инфекцией, умирают в пять раз чаще остальных. Болея COVID-19, они больше других нуждаются в госпитализации, а у страдающих артериальной гипертензией необходимость кислородной поддержки выше в два раза.

Коронавирус не только спровоцировал проявление ряда сердечно-сосудистых заболеваний, но и усугубил их течение. Постковидный период - также не повод расслабиться. Для пациентов кардиологов он чреват неприятными неожиданностями: развитием миокардитов - воспалений сердечной мышцы, нарушением сердечного ритма.

Тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, стали чаще настигать инфаркты миокарда и инсульты.

Проще упредить, чем лечить

В последнее время уделяют больше внимания сопутствующим патологиям, таким как сахарный диабет, атеросклероз сосудов - не только сердца, но и периферических, головного мозга. И это не случайно. Хронические болезни осложняют заболевания сердечно-сосудистой системы. Что с этим делать? Заниматься первичной профилактикой.

Это задача не только нас, врачей, но и учителей, воспитателей. Ведь заболевания сердца и сосудов начинают развиваться еще в школах и даже детских садах. Формирование здорового образа жизни - важный момент воспитания. Те, кто его не ведет, в итоге рискуют получить проблемы с сердцем и сосудами. Факторами их возникновения может стать артериальная гипертензия, ожирение, курение, употребление алкоголя, нарушение липидного обмена, причина которого - высокий уровень холестерина низкой плотности.

Соли - чайная ложка

В профилактике сердечно-сосудистых заболеваний важную роль играет ограничение потребления соли. Допустимая норма - не более 5 граммов в день, причем учитывать нужно ее содержание во всех блюдах. Что такое 5 граммов? Это чайная ложка без горки. Когда дома что-то готовите, лучше пищу недосаливать. Ведь в продуктах, которые мы покупаем в магазине - хлеб, полуфабрикаты, колбаса, - немало соли. Особенно важно ее ограничивать при развитии артериальной гипертензии, во время обострения хронической сердечной недостаточности.

Рыба, курица и индейка

Кардиологи рекомендуют пациентам не употреблять говядину и свинину более одного раза в неделю. Лучше отдать предпочтение белому мясу - курице, индейке, крольчатине. Обязательно хотя бы дважды в неделю включайте в рацион рыбу - прудовую, речную или морскую, причем раз в неделю употребляйте ее жирные сорта - сельдь, скумбрию, семгу. В них содержится много легко усвояемых аминокислот, витаминов и минеральных элементов.

Налегаем на фрукты-овощи...

На дворе - осень, за окном - непогода. Настроение поможет поднять правильное питание. В садах и на огородах созрели все виды фруктов и овощей, полезных для организма: морковь, яблоки, груши, капуста, кукуруза. Фруктов нужно есть не менее 200 граммов в сутки. Больным сахарным диабетом не рекомендуются виноград и бананы - там содержится большое количество сахара.

… и злаки

Полезно съедать в сутки по 200 грамм овощей - разделите их на две-три порции. Включайте в меню орехи, пищевые волокна, клетчатку - 30-45 г в сутки. Клетчатка содержится в овощах, фруктах, крупах, цельных злаках. Предпочтение стоит отдать твердым сортам пшеницы и нешлифованному рису. От шлифованного пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, советуем отказаться, так как он имеет высокий гликемический индекс: при его переваривании организму приходится вырабатывать много инсулина.

Из хлопьев полезны овсяные, гречневые, перловые. Рекомендуем также булгур и кускус, которые изготавливают из твердых сортов пшеницы, поленту (итальянское блюдо из кукурузной муки, аналог мамалыги), различные кукурузные крупы.

Исключаем картофель

Лучшая диета для страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний - средиземноморская или скандинавская. Любителям белорусской кухни рекомендуем исключить из рациона картофель. У него слишком высокий гликемический индекс.

Не стоит пить газированные сладкие напитки. Они могут увеличивать в организме содержание мочевой кислоты, что становится фактором риска возникновения артериальной гипертензии.

Движение - жизнь!

Огромное значение имеет профилактика гиподинамии. В условиях пандемии многие офисные сотрудники перешли на систему удаленной работы, из-за чего стали меньше двигаться. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний им нужно менять ритм своей жизни: посвящать умеренным физическим нагрузкам не менее 150 минут в неделю. Каждый день - не менее 30 минут ходьбы либо езды на велосипеде, роликах, а когда выпадет снег - на лыжах. Еще 10-15 минут нужно найти для интенсивных нагрузок, в том числе силовых. Это могут быть легкие пробежки, аэробика.

В COVID-19 и после

Пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями ни в коем случае не нужно отменять терапию, которая была назначена кардиологом ранее. Доказано: люди, продолжающие во время заболевания COVID-19 принимать препараты, помогающие нормализовать работу сердца и сосудов, легче переносят его течение.

Для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями вреден фаст-фуд: гамбургеры, картофель фри, лапша быстрого приготовления, шаурма и т. д. Такая еда очень калорийна и в ней много соли.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 Дней".-0-