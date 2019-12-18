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18 декабря 2019, 18:51

Календарь народной мудрости "Добрыя жарты" презентовали в Минске

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация художественного календаря с народными поговорками "Добрыя жарты" состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Календарь издан по одноименному социальному проекту Белорусской ассоциации социальных работников. В разработке новогоднего издания участвовали посетители минского клубного дома "Открытая душа" - центра реабилитации для людей с психическими заболеваниями. Вместе со специалистами они прочитали около 8 тыс. белорусских пословиц, осмыслили их и выбрали несколько десятков наиболее интересных и позитивных, подходящих тому или иному сезону года. А художница Татьяна Быц реализовала идеи авторов в 13 иллюстрациях, которые сочетают авангард и народные мотивы.

"Наш центр реабилитации, работа в нем основаны на взаимопомощи. Люди с психическими заболеваниями сталкиваются с массой проблем, о которых боятся рассказывать из-за страха столкнуться с непониманием, - сказала представитель Белорусской ассоциации социальных работников Екатерина Гузовская-Гора. - Поэтому мы через общение, какие-то проекты, экскурсии, творчество даем этим людям почувствовать, что они нужны и многое могут. Для нас это новый проект. Задумали его весной. И искали поддержку у наших предков - в сокровищнице народной мудрости".

Каждый месяц в календаре начинается с какой-то народной мудрости - "Гаспадарку весцi - не галавой трэсцi", "Абы бог да добры людзi, то ўсё добра будзе".

Таким образом, календарь издан не только в поддержку реабилитационного центра, но также белорусского языка и национального наследия. Дополнил презентацию ярким представлением исследователь белорусского фольклора, лидер этно-трио "Троiца" Иван Кирчук, который также помог с научным источником для календаря. Он выступил перед собравшимися со своим моноспектаклем "Дарожка мая", который создан на основе народных песен и представляет собой синтез духовного и материального, обрядового и магического, музыкального и песенного наследия белорусской культуры.

Календарь не поступит в продажу и будет распространяться через клубный дом "Открытая душа". Возможно, часть экземпляров будет подарена специализированным интернатным учреждениям.

Клубный дом "Открытая душа" основан в 2011 году общественной организацией "Белорусская ассоциация социальных работников" по программе реабилитации людей с психическими заболеваниями при поддержке немецкого фонда. По окончании проекта учреждение отпустили в свободное плавание.

Похожий проект реализуется Белорусским обществом Красного Креста. Цель таких учреждений - социально-психологическая поддержка людей с психическими заболеваниями и улучшение качества их жизни. Модель клубного дома строится на создании условий для свободного общения и досуга таких граждан, они могут посещать кружки по интересам, принимать участие в играх, пройти арт-терапию и музыкотерапию, приобрести трудовые навыки, получить помощь в вопросах трудоустройства. И главное - обрести уверенность в себе и получить эмоциональную поддержку.

Но, по словам Екатерины Гузовской-Гора, после окончания проектов самостоятельно, без поддержки таким центрам существовать тяжело. Как вариант - договор государственного социального заказа. Но это не решает проблему. Особенно в свете того, что посетителями дома "Открытая душа" являются около 200 человек. В центре БОКК их тоже не особо много. В то время как в Минске более 19 тыс. людей, имеющих диагноз "шизофрения". "Во многих западных странах модель клубного дома встроена в систему психиатрической помощи. И это правильно. Нельзя ограничиваться только медикаментозной терапией, - считает представитель общественной организации. - Нужна реабилитация, которая поднимет с кровати, вернет человека в общество".-0-

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