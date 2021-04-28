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28 апреля 2021, 09:29

 Календарь огородника 2021 (лунный посевной календарь)

Календарь огородника 2021

Посевной календарь огородника составляется с древних времен с учетом фаз луны и их влияния на все живое, в том числе и на растения. После длительных наблюдений за спутником Земли было выявлено:

·        Новолуние–самое неподходящее время для любых манипуляций с растениями.

·        Растущая луна – период, когда соки растений стремятся от корневой системы вверх к ветвям и плодам. Самое благоприятное время для посадки культур, от которых пользу составляют "вершки". Также разрешены пересадка, черенкование.

·        Полнолуние– не подходящее время для посадки и пересадки культур. Большая часть соков в это время находится в верхней части растений и плодах. В этот период можно заняться прополкой и подкормкой, а также обработкой растений от вредителей.

·        Убывающая луна – время, когда соки растений устремляются от листьев и ветвей к корневой системе. Наилучший период для любых манипуляций с корнеплодами.

Фазы луны в 2021 году

Календарь огородника 2021

Посевной календарь огородника 2021

Посевной календарь огородника поможет определить наилучшее время для посадки и посева, а также других манипуляций с растениями. Приступая к работам в огороде или саду важно также учитывать погодные условия, регион и специфику растений.

Условные обозначения:

·        буква "у" рядом с цифрой обозначает первую половину суток с 00.00 до 12.00

·        буква "в" рядом с цифрой обозначает вторую половину суток с 12.00 до 24.00


 Посев, посадка, проверка семян на всхожесть 

лунный посевной календарь

Посев и посадка любых культур

Недопустимые дни: январь (13-15, 28, 29у), февраль (10-12у, 27), март (9в-11, 13, 28), апрель (5в-7, 12, 27), май (3, 4, 11, 26, 30, 31), июнь (1у, 10, 24, 26в-28), июль (9в, 10, 23в-25), август (8, 20в-22), сентябрь (6в, 7, 17, 20в, 21), октябрь (6, 14, 15, 20), ноябрь (4в, 5у, 10-12у), декабрь (4, 7в-9, 19).
Нежелательные дни: январь (1, 2, 29в, 30у), февраль (25, 26), март (24, 25), апрель (20-22у), май (18, 19), июнь (14, 15), июль (11-1Зу), август (7в, 9у), сентябрь (4, 5), октябрь (1-Зу, 28в-30), ноябрь (25, 26), декабрь (22-24y).

Посев, посадка и пересадка овощей

Недопустимые дни: январь (3, 4, 30в, 31), февраль (1у, 28), март (26, 27), апрель (23, 24), май (20, 21), июнь (16-18у), июль (13в-15у), август (10, 11), сентябрь (6у), октябрь (3в-5у, 31), ноябрь (1, 27-29у), декабрь (24в-26).

Посев, посадка и пересадка овощей, поспевающих над поверхностью земли

Самые лучшие дни: январь (16, 17, 26, 27), февраль (12в-14, 22-24у), март (22, 23), апрель (18, 19), май (15-17у, 24, 25), июнь (11в-1З, 22у), июль (18, 19), август (14, 15), сентябрь (10-12у, 19, 20у), октябрь (8, 9, 16-18у), ноябрь (5в, 12в-14), декабрь (10, 11).
Благоприятные дни:январь (21-23у), февраль (17-19), март (16в-18), апрель (13, 14, 26), май (12в, 22, 23), июнь (18в-20у), июль (16, 17, 22, 23у), август (12, 13, 18-20у), сентябрь (8, 9, 14в-16), октябрь (7, 13), ноябрь (8, 9, 17, 18), декабрь (5в-7у, 14в-16).

Посев, посадка овощей, поспевающих в земле

Самые лучшие дни: январь (7в-9у), февраль (4, 5), март (3, 4, 12, 30, 31), апрель (8, 9, 28), май (5-7у), июнь (1в-3, 29, 30), июль (9у, 26-28у), август (5-7у, 23, 24), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (4у, 22-24), декабрь (1в-3у, 21, 29, 30).
Благоприятные дни:январь (5-7у, 12), февраль (1в-3у, 9), март (1, 2, 7-9у, 29в), апрель (З-5у), май (1, 2, 10, 28, 29), июнь (6-8, 25в, 26), июль (4, 5, 31), август (1, 2у, 27-29), сентябрь (24, 25), октябрь (21-23у), ноябрь (2, 3, 29в, 30), декабрь (1у, 27, 28).

Посадка плодовых деревьев

Недопустимые дни (будет много пустоцвета):январь (3, 4, 12-17, 30в, 31), февраль (1у, 10-14, 28), март (9в-14у, 26, 27), апрель (6-9, 11-13, 24), май (3-7у, 10-12, 20, 21, 26, 30), июнь (1-3, 9-11у, 16-18у, 27-30), июль (9-11, 13в-15у, 24-28у), август (7-11, 20в-21, 23, 24), сентябрь (6-8, 17-20у), октябрь (3в-7, 14-18у, 31), ноябрь (1, 4-6у, 10-14, 19, 27-29у), декабрь (3в-5у, 7в-11, 24в-26).

Посадка и пересадка комнатных растений

Самые лучшие дни: июнь (21, 22у), июль (18, 19), август (14, 15), сентябрь (10-12у), октябрь (8, 9), ноябрь (5в).
Благоприятные дни:январь (7в-9у), февраль (4, 5), март (3, 4, 30, 31), апрель (28), май (24, 25), ноябрь (4у), декабрь (1в-3у, 29, 30).

Проверка семян любых культур на всхожесть

Самые лучшие дни: январь (7в-9у, 16, 17, 26, 27), февраль (4, 5, 12в-14, 22-24у), март (3, 4, 12, 22, 23, 30, 31), апрель (8, 9, 18, 19, 28), май (5-7у, 15-17у, 24, 25), июнь (1в-3, 11в-13, 21, 22у, 29, 30), июль (9у, 18, 19, 26-28у), август (5-7у, 14, 23, 24), сентябрь (1-3, 10-12у, 19, 20у, 29, 30), октябрь (8, 9, 16-18у, 26-28у), ноябрь (4у, 5в, 12в-14, 22-24), декабрь (1в-3у, 10, 11, 20, 21, 29, 30).
Благоприятные дни:январь (5-7у, 12, 21-23у), февраль (1в-3у, 8, 9, 17-19), март (1, 2, 7-9у, 16в-18, 29в), апрель (3в-5у, 13, 14, 25, 26у), май (1, 2, 10, 22, 23, 28, 29), июнь (6-8, 18в-20у, 25в, 26у), июль (4, 5, 16, 17, 23у, 31), август (1, 2у, 12, 13, 18-20у, 27-29), сентябрь (8, 9, 14в-16, 24, 25), октябрь (7, 12, 13, 21-23у), ноябрь (2, 3, 8, 9, 17, 18, 29в, 30), декабрь (1у, 5в-7у, 14в-16, 27, 28).

Посев и посадка овощных культур, зеленых и ароматических культур

календарь садовода и огородника

Анис

Самые лучшие дни: февраль (22-24), март (22, 23, 26, 27), апрель (22в-24), май (20, 21, 24, 25), июнь (18у, 21-23), июль (17в-23у), август (16-20у), сентябрь (14-16), октябрь (13).
Благоприятные дни:февраль (28), март (3-5, 30, 31), апрель (1-4у, 28-30), май (1, 2, 27-29), июнь (25в, 26у), октябрь (26-28у), ноябрь (22-24, 27у), декабрь (20, 21, 24в-26).

Баклажаны
Самые лучшие дни:январь (26, 27), февраль (22-24у), март (22, 23), апрель (25, 26), май (22-25), июнь (18в-22у), июль (17в-19), сентябрь (19, 20у), октябрь (16-18у), ноябрь (12в-14), декабрь (11).Благоприятные дни:январь (16, 17), февраль (12в-14), апрель (18, 19), май (15-17у), июнь (11в-13), июль (16), август (12-15), сентябрь (8-12у), октябрь (7-9), ноябрь (5в), декабрь (10).

Базилик, розмарин, майоран
Самые лучшие дни: январь (26, 27), февраль (22-24), март (22, 23), апрель (18, 19), май (15-17, 24, 25), июнь (11в-13, 21, 22у), июль (18, 19, 22, 23у), август (14, 15, 18-20у), сентябрь (10-12у, 14в-16), октябрь (8, 9, 12, 13), ноябрь (8, 9, 12, 13), декабрь (5в-7у).
Благоприятные дни:январь (7в-9у, 12), февраль (4, 5, 9), март (3, 4, 7-9у, 30, 31), апрель (3в-5у, 28), май (1, 2, 28, 29), июнь (25в, 26у), июль (9у), август (5-7у), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (1-3у, 27-30), декабрь (1в-3у, 20, 21, 29, 30).

Бобы
Самые лучшие дни:январь (16, 17, 21-23у, 26, 27), февраль (12в-14, 17-19, 22-24у), март (16в-18, 22, 23), апрель (3, 14, 18, 19, 25, 26у), май (15-17у, 22-25), июнь (11в-1З, 18в-22у), июль (16-19), август (12-15), сентябрь (8-12у, 19, 20у), октябрь (7-9, 16-18у), ноябрь (5в, 12в-14, 17, 18), декабрь (10, 11, 14в-16).
Благоприятные дни:январь (5-9у), февраль (1в-5), март (1-4, 12), апрель (8, 9, 28), май (5-7у, 10), июнь (1в-3, 6-8, 30), июль (4, 5, 9у, 26-28у, 31), август (1, 2у, 5-7у, 23, 24, 27-29), сентябрь (1-3, 24, 25, 29, 30), октябрь (21-23у, 26-28у), ноябрь (2-4у, 22-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).

Брюква
Самые лучшие дни: февраль (1в-5, 8, 9), март (1-4, 7-9у, 12, 29в-31), апрель (3в-5у, 8, 9, 28), май (1, 2, 5-7у, 10), июнь (1в-3, 6-8, 25в, 26у, 29, 30), июль (4, 5, 9у, 26-28у, 31), август (1, 2у, 5-7у, 23, 24, 27-29), сентябрь (1-3, 24, 25, 29, 30), октябрь (21-23у, 26-28у), ноябрь (2-4у, 22-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).
Благоприятные дни:февраль (12в-14, 17-19, 22-24у), март (16в-18, 22, 23), апрель (13, 14, 18, 19, 25, 26у), май (15-17у, 22-25), июнь (11в-13, 18в-22у), июль (16-19, 22, 23у), август (12-15, 18-20у), сентябрь (8-12у, 14в-16, 19, 20у), октябрь (7-9, 12, 16-18у), ноябрь (5в, 8, 9, 12в-14, 17, 18), декабрь (5в-7у, 10, 11, 14в-16).

Горох
Самые лучшие дни: январь (16, 17, 21-27), февраль (12в-14, 17-24у), март (16в-23), апрель (13-19, 25, 26у), май (12в-17у, 22-25), июнь (11-13, 18в-22у), июль (16-19), август (12-15), сентябрь (8-12у, 19, 20у), октябрь (7-9, 16-18у), ноябрь (5в,12в-14, 17, 18), декабрь (10,11, 14в-18).
Благоприятные дни:январь (5-9у), февраль (1в-5), март (1-4, 12, 29в-31), апрель (8, 9, 28), май (5-7у, 10), июнь (1в-3, 6-9, 29, 30), июль (4-9у, 26-28у, 31), август (1-7у, 23, 24, 27-31), сентябрь (1-3, 24-30), октябрь (21-28у), ноябрь (2-4у, 20-24, 29в), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).

Горчица, рапс
Самые лучшие дни: январь (16-20, 26, 27), февраль (12в-16, 22-24у), март (14-16у, 22, 23), апрель (18, 19), май (15-17у, 24, 25), июнь (11в-13, 21-23), июль (18-23у), август (14-20у), сентябрь (10-16, 19, 20у), октябрь (8-13, 16-19), ноябрь (5в-9, 12в-16), декабрь (5-7у, 10-14у).
Благоприятные дни:январь (7в-12), февраль (4-9), март (3-9у, 12, 30, 31), апрель (1-5у, 8-11у, 28-30), май (1, 2, 5-9, 27-29), июнь (1в-5, 25в, 26у, 29, 30), июль (1-3у, 9у, 26-30), август (5-7у, 23-26), сентябрь (1-3, 22, 23у, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (4у, 22-24), декабрь (1в-3, 20, 21, 29-31).

Кабачки
Самые лучшие дни: январь (16, 26, 27), февраль (12в-14, 22-24у), март (22, 23), апрель (18, 19, 25, 26), май (15-17у, 22-25), июнь (11в-13, 18в-22у), июль (16-19), август (12-15), сентябрь (8-12у, 19, 20у), октябрь (7-9, 16-18у), ноябрь (5в, 12в-14), декабрь (10, 11).
Благоприятные дни:январь (5-9у), февраль (1в-5), март (1-4, 12, 29в-31), апрель (8, 9, 28), май ( 5-7у), июнь (1в-3, 29, 30), июль (9у, 26-28у), август (5-7у, 23, 24), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (2-4у, 22-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).

Капуста белокочанная
Самые лучшие дни: январь (16, 17, 21-23у, 26, 27), февраль (12в-14, 17-19, 22-24у), март (16в-18, 22, 23), апрель (13, 14, 18, 19, 25, 26у), май (15-17у, 22-25), июнь (11в-13, 18в-22у), июль (16-19, 22, 23у), август (12-15, 18-20у), сентябрь (8-12у, 14в-16, 19, 20у), октябрь (7-9, 12, 13, 16-18у), ноябрь (5в, 8, 9, 12в-14, 17, 18), декабрь (5в-7у, 10, 11, 14в-16).
Благоприятные дни:январь (5-9у, 12), февраль (1в-5, 8, 9), март (1-4, 7-9у, 12, 29в-31), апрель (3в-5у, 8, 9, 28), май (1, 2, 5-7у, 10), июнь (1в-3, 6-8, 26y, 29, 30), июль (4, 5, 9у, 26-28У, 31), август (1, 2у, 5-7у, 23, 24, 27-29), сентябрь (1-3, 24, 25, 29, 30), октябрь (21-23у, 26-28у), ноябрь (2-4у, 22-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).

Капуста цветная, брокколи
Самые лучшие дни: январь (16, 17, 21-23у, 26, 27), февраль (12в-14, 17-19, 22-24у), март (16в-18, 22, 23), апрель (13, 14, 18, 19, 25, 26у), май (15-17у, 22-25), июнь (11в-13, 18в-22у), июль (16-19), август (12-15), сентябрь (8-12у, 19, 20у), октябрь (7-9, 16-18у), ноябрь (5в, 12в-14, 17, 18), декабрь (10, 11, 14в-16).
Благоприятные дни:: январь (5-9у), февраль (1в-5), март (1-4, 12), апрель (8, 9, 28), май (5-7у, 10), июнь (1в-3, 6-8, 30), июль (4, 5, 9у, 26-28у, 31), август (1, 2у, 5-7у, 23, 24, 27-29), сентябрь (1-3, 24, 25, 29, 30), октябрь (21-23у, 26-28у), ноябрь (2-4у, 22-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).

Картофель, батат, топинамбур
Самые лучшие дни: январь (5-7у, 9в-12), февраль (1в-3у, 6-9), март (1, 2, 5-9у, 29в), апрель (1-5у, 29, 30), май (1, 2, 27-29), июнь (6-8, 25в, 26у), июль (4, 5, 9у, 31), август (1, 2у, 5-7у, 27-29), сентябрь (1-3, 24, 25, 29, 30), октябрь (21-23у, 26-28у), ноябрь (2, 3, 22-24, 29в, 30), декабрь (1у, 3в, 20, 21, 27, 28, 31)
Благоприятные дни:январь (21-23у, 26, 27), февраль (17-19, 22-24у), март (16в-18, 22, 23), апрель (13, 14, 18, 19, 25, 26у), май (15-17у, 22, 23), июнь (11в-13, 18в-20у, 23), июль (16, 17, 20-23у), август (12, 13, 16-20у), сентябрь (8, 9, 12в-16), октябрь (7, 10-13), ноябрь (6-9, 17, 18), декабрь (5-7у, 14в-16).

Кольраби
Самые лучшие дни: январь (7в-9у), февраль (4, 5), март (3, 4, 30, 31), апрель (28), май (24, 25), ноябрь (4у), декабрь (1в-3у, 29, 30).
Благоприятные дни:июнь (21, 22у), июль (18, 19), август (14, 15), сентябрь (10-12у), октябрь (8, 9), ноябрь (5в).

Кориандр
Самые лучшие дни:февраль (22-24у), март (22, 23), апрель (18, 19), май (15-17у, 24, 25), июнь (11в-13, 21, 22у), июль (18, 19, 23у), август (14, 15, 18-20у), сентябрь (10-12у, 14в-16), октябрь (8, 9, 12, 13), ноябрь (5в, 8, 9), декабрь (5в-7у).
Благоприятные дни:февраль (4, 5, 8, 9), март (3, 4, 7-9у, 30, 31), апрель (3в-5у, 28), май (1, 2, 28, 29), июнь (25в, 26у), июль (9у), август (5-7у), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (4у, 22-24), декабрь (1в-3у, 21, 29, 30).

Кресс-салат
Самые лучшие дни: январь (16, 17, 27), февраль (12в-14, 22-24у), март (22, 23), апрель (18, 19), май (15-17у, 24, 25), июнь (11в-13, 21, 22у), июль (18, 19), август (14, 15), сентябрь (10-12у, 19, 20у), октябрь (8, 9, 16-18у), ноябрь (5в, 12в-14), декабрь (10, 11).
Благоприятные дни:январь (7в-9у), февраль (4, 5), март (3, 4, 12, 30, 31), апрель (8, 9, 28), май (5-7у), июнь (1в-3, 29, 30), июль (9у, 26-28у), август (5-7у, 23, 24), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (4у, 22-24), декабрь (1в-3у, 20, 21, 29, 30).

Латук (салат)
Самые лучшие дни: февраль (12в-14, 17-24у), март (16в-23), апрель (13-19, 25, 26у), май (12в-17у, 22-25), июнь (11-13, 18в-22у), июль (16-19), август (12-15), сентябрь (8-12у, 19, 20у), октябрь (7-9, 16-18у              ), ноябрь (5в, 12в-14, 17, 18), декабрь (10, 11, 14в-18).
Благоприятные дни:февраль (1в-5), март (1-4, 12, 29в-31), апрель (8, 9, 28), май (5-7у, 10), июнь (1в-3, 6-9, 29, 30), июль (4-9у, 26-28у, 31), август (1-7у, 23, 24, 27-31), сентябрь (1-3, 24-30), октябрь (21-28у), ноябрь (2-4у, 20-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30)

Лук зеленый
Самые лучшие дни: январь (18-20), февраль (15, 16), март (14-16у), май (24, 25), июнь (21-23), июль (18-23у), август (14-20у), сентябрь (10-16), октябрь (8-13), ноябрь (5в-9, 15, 16), декабрь (5-7у, 12-14у).
Благоприятные дни:январь (7в-12), февраль (4-9), март (3-9у, 30, 31), апрель (1-5у, 10, 11у, 28-30), май (1, 2, 8, 9, 27-29), июнь (1, 2, 8, 9, 27-29), июль (1-3у, 28в-30), август (25, 26), сентябрь (22, 23у), октябрь (18в, 19), ноябрь (4у), декабрь (1в-3, 29-31).

Лук-порей
Самые лучшие дни: февраль (15, 16, 20-24у), март (14-16у, 19-13), апрель (15-19), май (13-17у, 24, 25), июнь (11-13, 21, 22у), июль (18,19), август (14, 15), сентябрь (10-12у), октябрь (8, 9, 18в, 19), ноябрь (5в, 15, 16), декабрь (12-14у, 17, 18).
Благоприятные дни:февраль (4, 5), март (3, 4, 30, 31), апрель (10, 11у, 28), май (8, 9), июнь (4, 5, 9), июль (1-3у, 6-9у, 28в-30), август (2в-7у, 25, 26, 30, 31), сентябрь (1-3, 22, 23у, 26-30), октябрь (23в-28у), ноябрь (4у, 20-24), декабрь (1в-3у, 20, 21, 29, 30).

Морковь
Самые лучшие дни: январь (5-9у), февраль (1в-5), март (1-4, 12), апрель (8, 9, 28), май (5-7у, 10), июнь (1в-3, 6-8, 29, 30), июль (4, 5, 9у, 26-28у, 31), август (1, 2у, 5-7у, 23, 24, 27-29), сентябрь (1-3, 24, 25, 29, 30), октябрь (21-23у, 26-28у), ноябрь (2-4у, 22-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).
Благоприятные дни:январь (16, 17, 21-23у, 26, 27), февраль (12в-14, 17-19, 22-24у), март (16в-18, 22, 23), апрель (13, 14, 18, 19, 25, 26у), май (15-17у, 22-25), июнь (11в-13, 18в-22у), июль (16-19), август (12-15), сентябрь (8-12у, 19, 20у), октябрь (7-9, 16-18у), ноябрь (5в, 12в-14, 17, 18), декабрь (10, 11, 14в-16).

Мята
Самые лучшие дни: февраль (22-24у), март (22, 23), апрель (18, 19), май (15-17у, 24, 25), июнь (11в-13, 21, 22у), июль (18, 19, 22, 23у), август (4, 15, 18-20у), сентябрь (10-12y, 14в-16), октябрь (8, 9, 12, 13), ноябрь (5в, 8, 9), декабрь (5в-7у).
Благоприятные дни:февраль (4, 5, 8, 9), март (3, 4, 7-9у, 30, 31), апрель (3в-5у, 28), май (1, 2, 28, 29), июнь (25в, 26у), июль (9у), август (5-7у), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (4у, 22-24), декабрь (1в-3у, 21, 29, 30).

Огурцы, люффа, перец
Самые лучшие дни: январь (16, 17, 26), февраль (12в-14, 22-24у), март (22, 23), апрель (18, 19), май (15-17у, 24, 25), июнь (11в-13, 21, 22у), июль (18, 19), август (14, 15), сентябрь (10-12y, 19), октябрь (8, 9, 16-18у), ноябрь (5в, 12в-14), декабрь (10, 11).
Благоприятные дни:январь (7в-9у), февраль (4, 5), март (3, 4, 12, 30, 31), апрель (8, 9, 28), май (5-7у), июнь (1в-3, 29, 30), июль (9у, 26-28у), август (5-7у, 23, 24), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (4у, 22-24), декабрь (1в-3у, 20, 21, 29, 30).

Перец острый
Самые лучшие дни: январь (18-20), февраль (15, 16), март (14-16у), май (24, 25), июнь (21, 22у), июль (18, 19, 22, 23у), август (14, 15, 18-20у), сентябрь (10-12y, 14в-16), октябрь (8, 9, 12, 13, 18в, 19), ноябрь (5в, 8, 9, 15, 16), декабрь (5в-7у, 12-14у).
Благоприятные дни:январь (7в-9у, 12), февраль (4, 5, 8, 9), март (3, 4, 7-9у, 30, 31), апрель (3в-5у, 10, 11у, 28), май (1, 2, 8, 9, 28, 29), июнь (4, 5, 25в, 26у), июль (1-3у, 28в-30), август (25, 26), сентябрь (21-23у), ноябрь (4у), декабрь (1в-3у, 29, 30).

Перец сладкий
Самые лучшие дни: январь (16, 17, 26, 27), февраль (12в-14, 22-24у), март (22, 23), апрель (18, 19), май (15-17у, 24, 25), июнь (11в-13, 21-23), июль (18-21), август (14-17), сентябрь (10-14y, 19, 20у), октябрь (8-11, 16-18у), ноябрь (5в-7, 12в-14), декабрь (5у, 10, 11).
Благоприятные дни:январь (7в-11у), февраль (4-7), март (3-6, 12, 30, 31), апрель (1-3у, 8, 9, 28-30), май (5-7у, 27), июнь (1в-3, 29, 30), июль (9у, 26-28у), август (5-7у, 23, 24), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (4у, 22-24), декабрь (1в-3, 20, 21, 29-31).

Петрушка
Самые лучшие дни: январь (16, 17, 21-27), февраль (12в-14, 17-24у), март (16в-23), апрель (13-19, 25, 26), май (12в-17у, 22-25), июнь (11-13, 18в-22у), июль (16-19, 22, 23у), август (12-15, 18-20у), сентябрь (8-12у, 14в-16, 19, 20у), октябрь (7-9, 12, 13, 16-18у), ноябрь (5в, 8, 9, 12в-14, 17, 18), декабрь (5в-7у, 10, 11, 14в-18).
Благоприятные дни:январь (5-9у, 12), февраль (1в-5, 8, 9), март (1-4, 7-9у, 12, 29в-31), апрель (3в-5у, 8, 9, 28), май ( 2, 5-7у, 10, 28, 29), июнь (1в-3, 6-9, 25в, 26у, 29, 30), июль (4-9у, 26-28у, 31), август (1-7у, 23, 24, 27-31), сентябрь (1-3, 24-30), октябрь (21-28у), ноябрь (2-4у, 20-24, 29в,30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).

Подсолнечник
Самые лучшие дни:январь (16, 17, 26, 27), февраль (12в-14, 22-24), март (22, 23), апрель (18, 19, 25, 26у), май (15-17, 22-25), июнь (11в-13, 18в-22у), июль (16-19), август (12-15), сентябрь (8-12у, 19, 20у), октябрь (7-9, 16-18у), ноябрь (5в, 12в-14), декабрь (10, 11).
Благоприятные дни:январь (5-9у), февраль (1в-5), март (1-4, 12, 29в-31), апрель (8, 9, 28), май (5-7у), июнь (1в-3, 29, 30), июль (26-28у), август (5-7у, 23, 24), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (1-3у, 26-28у), ноябрь (2-4у, 22-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).

Помидоры, физалис
Самые лучшие дни:январь (16-20, 26, 27), февраль (12в-16, 22-24у), март (4-16у, 22, 23), апрель (18, 19), май (15-17у, 24, 25), июнь (11в-13, 21-23), июль (18-21), август (14-17), сентябрь (10-14y, 19, 20у), октябрь (8-11, 16-19), ноябрь (5в-7, 12в-16), декабрь (5у, 10-14y).
Благоприятные дни:январь (7в-11у), февраль (4-7), март (3-6, 12, 30, 31), апрель (1-3у, 8-11у, 28-30), май (5-9, 27), июнь (1в-5, 29, 30), июль (1-3у, 9у, 26-30), август (5-7у, 23-26), сентябрь (1-3, 22, 23у, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (4у, 22-24), декабрь (1в-3, 20, 21, 29, 30).

Редис
Самые лучшие дни:январь (5-12), февраль (1в-9), март (1-9у, 12, 29в-31), апрель (1-5у, 8, 28-30), май (1, 2, 5-7у, 10, 27-29), июнь (1в-3, 6-8, 25, 26у, 29, 30), июль (4, 5, 26-28у, 31), август (1, 2у, 23, 24, 27-29), сентябрь (24, 25), октябрь (21-23у), ноябрь (2-4у, 29в, 30), декабрь (1-3, 27-30).
Благоприятные дни:январь (16, 17, 21-23у), февраль (12в-14, 17-19), март (16в-18), апрель (13, 14, 25, 26у), май (22-25), июнь (18в-23), июль (16-22у), август (12-20у), сентябрь (8-16, 19, 20у), октябрь (7-13, 16-18у), ноябрь (5в-9, 12в-14, 17, 18), декабрь (5-7у, 10, 11, 14в-16).

Редька
Самые лучшие дни:январь (5-9у), февраль (1в-5), март (1-4, 29в-31), апрель (10, 11у, 28), май (8-10), июнь (4-8), июль (1-5, 9у, 28в-31), август (1, 2у, 5-7у, 27-29), сентябрь (1-3, 22-25, 29, 30), октябрь (21-23у, 26-28у), ноябрь (2-4у, 22-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).
Благоприятные дни:январь (18-23у, 26, 27), февраль (15-19, 22-24у), март (14-18, 22, 23), апрель (13, 14, 18, 19, 25, 26), май (15-17у, 22-25), июнь (11в-13, 18в-22у), июль (16-19), август (12-15), сентябрь (8-12у), октябрь (7-9, 18в, 19), ноябрь (5в, 15-18), декабрь (12-16).

Репа
Самые лучшие дни:февраль (1в-5, 8, 9), март (1-4, 7-9у, 12, 29в-31), апрель (3в-5у, 8, 9, 28), май (1, 2, 5-7у, 10, 28, 29), июнь (1в-3, 6-8, 25в, 26у, 29, 30), июль (4, 5, 9у, 26-28у, 31), август (1, 2у, 5-7у, 23, 24, 27-29), сентябрь (1-3, 24, 25, 29, 30), октябрь (21-23у, 26-28у), ноябрь (2-4у, 22-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).
Благоприятные дни:февраль (12в-14, 17-19, 22-24у), март (16в-18, 22, 23), апрель (13, 14, 18, 19, 25, 26), май (15-17у, 22-25), июнь (11в-13, 18в-22у), июль (16-19, 22, 23у), август (12-15, 18-20у), сентябрь (8-12у, 14в-16, 19, 20у), октябрь (8, 9, 12в-13, 17, 18), ноябрь (5в, 8, 9, 12в-14, 17, 18), декабрь (5в-7у, 10, 11, 14в-16).

Салат листовой
Самые лучшие дни:январь (16-23у, 26, 27), февраль (12в-19, 22-24у), март (14-18, 22, 23), апрель (13, 14, 18, 19, 25, 26), май (15-17у, 22-25), июнь (11в-13, 18в-22у), июль (16-19, 22, 23у), август (12-15, 18-20у), сентябрь (8-12у, 14в-16, 19, 20у), октябрь (7-9, 12, 13, 16-19), ноябрь (5в, 8, 9, 12в-18), декабрь (5в-7у, 10-16).
Благоприятные дни:январь (5-9у, 12), февраль (1в-5, 8, 9), март (1-4, 7-9у, 12, 29в-31), апрель (3в-5у, 8-11у, 28), май (1, 2, 5-10, 28, 29), июнь (1в-8, 25в, 26у, 29, 30), июль (1-5, 9у, 26-31), август (1, 2у, 5-7у, 23-29), сентябрь (1-3, 22-25, 29, 30), октябрь (21-23у, 26-28у), ноябрь (2-4у, 22-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).

Свекла
Самые лучшие дни:январь (5-9у, 12), февраль (1в-5, 8, 9), март (1-4, 7-9у, 12, 29в-31), апрель (3в-5у, 8, 9, 28), май (1, 2, 5-7у, 10, 28, 29), июнь (1, 2, 5-7у, 10, 28, 29), июль (4, 5, 9у, 26-28у, 31), август (1, 2у, 5-7у, 23, 24, 27-29), сентябрь (1-3, 24, 25, 29, 30), октябрь (21-23у, 26-28у), ноябрь (2-4у, 22-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).
Благоприятные дни:январь (16, 17, 21-23у, 26, 27), февраль (12в-14, 17-19, 22-24у), март (16в-18, 22, 23), апрель (13, 14, 18, 19, 25, 26), май (15-17у, 22-25), июнь (11в-13, 18в-22у), июль (16-19, 22, 23у), август (12-15, 18-20у), сентябрь (8-12у, 14в-16, 19, 20у), октябрь (8, 9, 12в-13, 17, 18), ноябрь (5в, 8, 9, 12в-14, 17, 18), декабрь (5в-7у, 10, 11, 14в-16).

Сельдерей
Самые лучшие дни:январь (5-9у), февраль (1в-5), март (1-4, 12), апрель (9, 28), май (5-7у, 10), июнь (1в-3, 6-8, 29, 30), июль (4, 5, 9у, 26-28у, 31), август (1, 2у, 5-7у, 23, 24, 27-29), сентябрь (1-3, 24, 25, 29, 30), октябрь (21-23у, 26-28у), ноябрь (2-4у, 22-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).
Благоприятные дни:январь (16, 17, 21-23у, 26, 27), февраль (12в-14, 17-19, 22-24у), март (16в-18, 22, 23), апрель (13, 14, 18, 19, 25, 26у), май (15-17у, 22-25), июнь (11в-13, 18в-22у), июль (16-19), август (12-15), сентябрь (8-12у, 19, 20у), октябрь (7-9, 16-18у), ноябрь (5в, 12в-14, 17, 18), декабрь (10, 11, 14в-16).

Спаржа
Самые лучшие дни:январь (16, 17, 21-23у, 26, 27), февраль (12в-14, 17-19, 22-24у), март (16в-18, 22, 23), апрель (13, 14, 18, 19, 25, 26у), май (15, 17у, 22-25), июнь (11в-13, 18в, 22у), июль (16-19), август (12-15), сентябрь (8-12у, 19, 20у), октябрь (7-9, 16-18у), ноябрь (5в, 12в-14, 17, 18), декабрь (10, 11, 14в-16).
Благоприятные дни:январь (5-9у), февраль (1в-5), март (1-4, 12), апрель (8, 9, 28), май (5-7у, 10), июнь (1в-3, 6-8, 29, 30), июль (4, 5, 9у, 26-28у, 31), август (1, 2у, 5-7у, 23, 24, 27-29), сентябрь (1-3, 24, 25, 29, 30), октябрь (21-23у, 26-28у), ноябрь (2-4у, 22-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).

Тыква
Самые лучшие дни:январь (26, 27), февраль (22-24у), март (22, 23), апрель (18, 19, 25-26), май (15-17у, 22-25), июнь (11в-13, 18в-22у), июль (16-19), август (12-15), сентябрь (8-12у), октябрь (7-9). Благоприятные дни:январь (5-9у), февраль (1в-5), март (1-4, 29в-31), апрель (28), июль (9у), август (5-7у), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (2-4у, 22-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).

Травы
Самые лучшие дни:январь (16, 17, 21-23у), февраль (12в-14, 17-19), март (16в-18), апрель (13, 14, 25, 26у), май (22-25), июнь (18в-22у), июль (16-19), август (12-15), сентябрь (8-12у, 19, 20у), октябрь (7-9, 16-18у), ноябрь (5в, 12в-14, 17, 18), декабрь (10, 11, 14в-16).
Благоприятные дни:январь (5-9у, февраль (1в-5), март (1-4, 29в-31), апрель (8, 9, 28), май (5-7у, 10), июнь (1в-3, 6-8, 29, 30), июль (5, 26-28у, 31), август (1, 2у, 23, 24, 27-29), сентябрь (24, 25), октябрь (21-23у), ноябрь (2-4у, 29в, 30), декабрь (1-3у, 27-30).

Укроп
Самые лучшие дни:январь (23в-27), февраль (20-24y), март (19-23, 26, 27), апрель (15-19, 23, 24), май (13-17у, 20, 21, 24, 25), июнь (11-13, 16-18у, 21, 22у), июль (13в-15у, 18, 19, 22, 23у), август (10, 11, 14, 15, 18-20у), сентябрь (10-12у, 14в-16), октябрь (8, 9, 12, 13), ноябрь (5в, 8, 9), декабрь (5в-7у, 17, 18).
Благоприятные дни:январь (3, 4, 7в-9у, 12, 31), февраль (1у, 4, 5, 8, 9, 28), март (3, 4, 7-9у, 30, 31), апрель (3в-5у, 28), май (1, 2, 28, 29), июнь (9, 25, 26у), июль (6-9у), август (2в-7у, 30, 31), сентябрь (1-3, 6у, 26-30), октябрь (3в-5у, 23в-28у, 31), ноябрь (1, 4у, 20-24, 27-29у), декабрь (1в-3у, 20, 21, 24в-26, 29,30).

Фасоль
Самые лучшие дни:январь (16, 17, 21-27), февраль (2в-14, 17-24у), март (16в-23), апрель (13-19, 25, 26у), май (12в-17у, 22-25), июнь (11-13, 18в-22у), июль (18-19), август (12-15), сентябрь (8-12у, 19, 20у), октябрь (7-9, 18-18у), ноябрь (5в, 12в-14, 17, 18), декабрь (10, 11, 14в-18).
Благоприятные дни:январь (5-9у), февраль (1в-5), март (1-4, 12, 29в-31), апрель (8, 9, 28), май (5-7у, 10), июнь (1в-3, 8-9, 29, 30), июль (4-9у, 28-28у, 31), август (1-7у, 23, 24, 27-31), сентябрь (1-3, 24-30), октябрь (21-28у), ноябрь (2-4у, 20-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).

Фенхель
Самые лучшие дни:февраль (22- 24), март (22, 23), апрель (18, 19), май (15-17, 24, 25), июнь (11в-13, 21, 22у), июль (19, 22, 23у), август (14, 15, 18-20у), сентябрь (10-12у, 14в-16), октябрь (8, 9, 12, 13), ноябрь (8, 9, 12в, 13), декабрь (5в-7у).
Благоприятные дни:февраль (4, 5, 8, 9), март (3, 4, 7-9у, 30, 31), апрель (3в-5у, 28), май (1, 2, 28, 29), июнь (25в, 26у), июль (9у), август (5-7), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (2, 3у, 26, 29в, 30), декабрь (1в-3у, 20, 21, 29, 30).

Хрен
Самые лучшие дни:январь (7в-9у, 12), февраль (4, 5, 8, 9), март (3, 4, 7-9у, 30, 31), апрель (3в-5у, 8, 9, 28), май (1, 2, 5-7у, 28, 29), июнь (1в-3, 25в, 26у, 29, 30), июль (9у, 28-28у), август (5-7у, 23, 24), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (28-28у), ноябрь (22-24), декабрь (1в-3у, 20, 21, 29, 30).
Благоприятные дни:январь (16, 17, 26, 27), февраль (12в-14, 22-24у), март (22, 23), апрель (18, 19), май (15-17у, 24, 25), июнь (11в-13, 21, 22у), июль (18, 19, 22, 23у), август (14, 15, 18-20у), сентябрь (10-12у, 14в-16, 19, 20у), октябрь (8, 9, 12, 13, 16-18у), ноябрь (5в, 8, 9, 12в-14), декабрь (5в-7у, 10, 11).

Цикорий
Самые лучшие дни:февраль (12в-14, 22-24у), март (22, 23), апрель (18, 19), май (15-17у, 24, 25), июнь (11в-13, 21-23), июль (18-21), август (14-17), сентябрь (10-14у, 19, 20у), октябрь (8-11, 16-18у), ноябрь (5в-7, 12в-14), декабрь (5у, 10, 11).
Благоприятные дни:февраль (4-7), март (3-6, 12, 30, 31), апрель (1-3у, 8, 9, 28-30), май (5-7у, 27), июнь (1в-3, 29, 30), июль (9у, 26-28у), август (5-7у, 23, 24), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (4у, 22-24), декабрь (1в-3, 20, 21, 29-31).

Чеснок
Самые лучшие дни:январь (7в-11), февраль (4-7), март (3-6, 30, 31), апрель (1-3у, 10, 11у, 28-30), май (8, 9, 27), июнь (4, 5), июль (1-3у, 28в-30), август (25, 26), сентябрь (22, 23у), ноябрь (4у), декабрь (1в-3, 29-31).
Благоприятныедни:январь (18-20), февраль (15, 16), март (14-16у), май (24, 25), июнь (21-23), июль (18-21), август (14-17), сентябрь (10-14у), октябрь (8-11, 18в, 19), ноябрь (5в-7, 15, 16), декабрь (5у, 12-14у).

Чечевица
Самые лучшие дни:январь (21-27), февраль (17-24у), март (16в-23), апрель (13-19, 25, 26), май (13-17у, 22-25), июнь (11-13, 18в-22у), июль (18-19), август (12-15), сентябрь (8-12у), октябрь (7-9), ноябрь (5в, 17, 18), декабрь (14в-18).
Благоприятные дни: январь (5-9у), февраль (1в-5), март (1-4, 29в-31), апрель (28), май (10), июнь (6-9), июль (4-9у), август (1-7у, 27-31), сентябрь (1-3, 24-30), октябрь (21-28у), ноябрь (2-4у, 20-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).

Шпинат
Самые лучшие дни:январь (16-23у, 26, 27), февраль (12в-19, 22-24у), март (14-18, 22, 23), апрель (13, 14, 18, 19), май (15-17у, 24, 25), июнь (11в-13, 21, 22у), июль (18, 19, 22, 23у), август (14, 15, 18-20у), сентябрь (10-12у, 14в-16, 19, 20у), октябрь (8, 9, 12, 13, 16-19), ноябрь (5в, 8, 9, 12в-18), декабрь (5в-7у, 10-16).
Благоприятные дни:январь (7в-9у, 12), февраль (4, 5, 8, 9), март (3, 4, 7-9у, 12, 30, 31), апрель (3в-5у, 8-11у, 28), май (1, 2, 5-10), июнь (1в-8, 25в, 26у, 29, 30), июль (1-5, 9у, 26-31), август (1, 2у, 5-7у, 23-29), сентябрь (1-3, 22-25, 29, 30), октябрь (21-23у, 26-28у), ноябрь (4у, 22-24), декабрь (1в-3у, 20, 21, 29, 30).

 

Посев и посадка плодовых и ягодных культур

Абрикос, слива, вишня

Самые лучшие дни:январь (21-23у), февраль (17-19), март (16в-18), апрель (25, 26у), май (22, 23), июнь (18в-20у, 23), июль (16, 17, 20-23у), август (12, 13, 16-20у), сентябрь (9, 12в-16), октябрь (10-13), ноябрь (6в-9, 17, 18), декабрь (5в-7у, 14в-16).
Благоприятные дни: январь (5-7у, 9в-11), февраль (1в-3у, 6-9), март (1, 2, 5-9у, 29в), апрель (1-5у, 29, 30), май (1, 2, 28, 29), июнь (6-8, 25в, 26у), июль (4, 5, 31), август (1, 2у, 27-29), сентябрь (24, 25), октябрь (21-23у), ноябрь (2, 3, 29в, 30), декабрь (1у, 27, 28, 31).

Виноград
Самые лучшие дни:январь (23в-25), февраль (20, 21), март (19-21у), апрель (15-17), май (13, 14), июнь (11у, 23), июль (20-23у), август (16-20у), сентябрь (12в-16), октябрь (10-13), ноябрь (6-9), декабрь (5-7у, 17, 18).
Благоприятные дни: январь (                9в-12), февраль (8-9), март (5-9у), апрель (1-5у, 29, 30), май (1, 2, 27-29), июнь (9, 25в, 26у), июль (6-8у), август (2в-4, 30, 31), сентябрь (26-28у), октябрь (23в-25), ноябрь (20, 21), декабрь (3в, 31).

Груша, айва
Самые лучшие дни:январь (21-23у), февраль (17-19), март (16в-18), апрель (14, 25-26), май (22, 23), июнь (18в-20у), июль (16, 17, 22, 23), август (12, 13, 18-20у), сентябрь (9, 14в-16), октябрь (12, 13), ноябрь (8, 9, 17, 18), декабрь (5в-7у, 14в-16).
Благоприятные дни: январь (5-7у), февраль (1в-3у, 9), март (1, 2, 7-9у, 29в), апрель (3-5у), май (1, 2, 28, 29), июнь (6-8, 25в, 26у), июль (4, 5, 31), август (1, 2у, 27-29), сентябрь (24, 25), октябрь (21-23у), ноябрь (2, 3, 29в, 30), декабрь (1у, 27, 28).

Ежевика
Самые лучшие дни:март (26, 27), апрель (23, 24), май (20, 21), июнь (16-18у), июль (13в-15у), август (10, 11).
Благоприятные дни: январь (3, 4, 30в, 31), февраль (1у, 28), сентябрь (6у), октябрь (3в-5у, 31), ноябрь (1, 27-29у), декабрь (24в-26).

Жимолость
Самые лучшие дни:январь (18-23у), февраль (15-19), март (14-18, 26, 27), апрель (13, 14, 23, 24), май (20, 21, 24, 25), июнь (16-18у, 21, 22у), июль (13в-15у, 18, 19), август (10, 11, 14, 15), сентябрь (10-12у), октябрь (8, 9, 18в, 19), ноябрь (5в, 15-18), декабрь (12-16).
Благоприятные дни: январь (3, 4, 7в-9у, 30в, 31), февраль (1у, 4, 5, 28), март (3, 4, 30, 31), апрель (10, 11у, 28), май (8-10), июнь (4-8), июль (1-5, 28в-31), август (1, 2у, 25-29), сентябрь (6у, 22-25), октябрь (3в-5у, 21-23у, 31), ноябрь (1, 4у, 27-29у), декабрь (1в-3у, 24в-26, 29, 30).

Земляника
Самые лучшие дни:январь (23в-25), февраль (20, 21), март (19-21у), апрель (15-17), май (13, 14), июнь (11у), июль (22, 23у), август (18-20у), сентябрь (14в-16), октябрь (12, 13), ноябрь (8, 9), декабрь (5в-7у, 17, 18).
Благоприятные дни: январь (12), февраль (8, 9), март (7-9у), апрель (3в-5у), май (1, 2, 28, 29), июнь (9, 25в, 26у), июль (6-8у), август (2в-4, 30, 3 1), сентябрь (26-28у), октябрь (23в-25), ноябрь (20, 21).

Ирга, облепиха, калина
Самые лучшие дни:февраль (22-24у), март (22, 23), ноябрь (17, 18).
Благоприятные дни: июль (31у), август (27-29), сентябрь (24, 25), октябрь (21-23у, 26-28у), ноябрь (22-24).

Клубника
Самые лучшие дни:январь (16-20, 23в-27), февраль (12в-16, 20-24у), март (14-16у, 19-23), апрель (15-19), май (13-17у, 24, 25), июнь (11-13, 22у), июль (18, 19), август (14, 15), сентябрь (10-12у, 19у), октябрь (8, 9, 16-19), ноябрь (5в, 12в-16), декабрь (10-14у, 17, 18).
Благоприятные дни: январь (7в-9у), февраль (4, 5), март (3, 4, 12, 30, 31), апрель (8-11у, 28), май (5-9), июнь (1в-5, 9, 29, 30), июль (1-3у, 6-9у, 26-30), август (2в-7у, 23-26, 30, 31), сентябрь (1-3, 22, 23у, 26-30), октябрь (23в-28у), ноябрь (4у, 20-24), декабрь (1в-3у, 20, 21, 29, 30).

Крыжовник
Самые лучшие дни:январь (16, 17, 26, 27), февраль (12в-14, 22-24у), март (22, 23), апрель (18, 19), май (15-17у, 24, 25), июнь (11в-13, 21, 22у), июль (18, 19, 22, 23у), август (14, 15, 18-20у), сентябрь (10-12у, 14в-16, 19, 20у), октябрь (8, 9, 12, 13, 16-18у), ноябрь (5в, 8, 9, 12в-14), декабрь (5в-7у, 10, 11).
Благоприятные дни: январь (7в-9у, 12), февраль (4, 5, 8, 9), март (3, 4, 7-9у, 30, 31), апрель (3в-5у, 8, 9, 28), май (1, 2, 5-7у, 28, 29), июнь (1в-3, 25в, 26у, 29, 30), июль (9у, 26-28у), август (5-7у, 23, 24), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (22-24), декабрь (1в-3у, 20, 21, 29, 30).

Лимон
Самые лучшие дни:июнь (21, 22у), июль (18, 19), август (14, 15), сентябрь (10-12у), октябрь (8, 9), ноябрь (5в).
Благоприятные дни: февраль (4, 5), март (3, 4, 30, 31), апрель (28), май (24, 25), декабрь (1в-3у, 29, 30).

Малина
Самые лучшие дни:январь (16, 17, 26, 27), февраль (12в-14, 22-24у), март (22, 23), апрель (18, 19), май (15-17у, 24, 25), июнь (11в-13, 21, 22у), июль (18, 19), август (14, 15), сентябрь (10-12у, 19, 2Оу), октябрь (8, 9, 16-18у), ноябрь (5в, 12в-14), декабрь (10, 11).
Благоприятные дни: январь (7в-9у), февраль (4, 5), март (3, 4, 12, 30, 31), апрель (8, 9, 28), май (5-7у), июнь (1в-3, 29, 30), июль (9у, 26-28у), август (5-7у, 23, 24), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (22-24), декабрь (1в-3у, 20, 29, 30).

Смородина
Самые лучшие дни:январь (16, 17, 26, 27), февраль (12в-14, 22-24), март (22, 23), апрель (18, 19), май (15-17, 24, 25), июнь (11в-13, 21, 22у), июль (14, 15, 18-20у), август (14, 15, 18-20у), сентябрь (10-12у, 14в-16, 19, 20у), октябрь (8, 9, 12, 13, 16-18у), ноябрь (5в, 8, 9, 12в-14), декабрь (5в-7у, 10, 11).
Благоприятные дни: январь (7в-9у, 12), февраль (4, 5, 8, 9), март (3, 4, 7-9у, 12, 30, 31), апрель (3в-5у, 8, 9, 28), май (1, 2, 5-7у, 28, 29), июнь (1в-3, 25в, 26у, 29, 30), июль (9у, 26-28у), август (5-7у, 23, 24), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (1-3у, 26-28у), ноябрь (4у, 22-24), декабрь (1в-3у, 20-21, 29, 30).

Шиповник
Самые лучшие дни:январь (21-23у, 26, 27), февраль (17-19, 22-24у), март (16в-18, 22, 23), апрель (13, 14, 18, 19), май (15-17у), июнь (11в-13, 23), июль (20, 21), август (16, 17), сентябрь (12в-14у), октябрь (10, 11), ноябрь (6, 7, 17, 18), декабрь (5у, 14в-16).
Благоприятные дни: январь (9в-11у), февраль (6, 7), март (5, 6), апрель (1-3у, 29, 30), май (10, 27), июнь (6-8), июль (4, 5, 9), август (1, 2у, 5-7у, 27-29), сентябрь (1-3, 24, 25, 29, 30), октябрь (21-23у, 26-28у), ноябрь (22-24), декабрь (3в, 20, 21, 31).

Яблоня
Самые лучшие дни:январь (21-23у), февраль (17-19), март (16в-18), апрель (13, 14), май (24, 25), июнь (21, 22у), июль (18, 19, 22, 23у), август (14, 15, 18-20у), сентябрь (10-12у, 14в-16), октябрь (8, 9, 12, 13), ноябрь (5в, 8, 9, 17, 18), декабрь (5в-7у, 14в-16).
Благоприятные дни: январь (7в-9у), февраль (4, 5, 8, 9), март (3, 4, 7-9у, 30, 31), апрель (3в-5у, 28), май (1, 2, 28, 29), июнь (6-8, 25в, 26у), июль (4, 5, 31), август (1, 2у, 27-29), сентябрь (24, 25), октябрь (21-23у), декабрь (1в-3у, 29, 30).

 

Посев зерновых культур

Гречиха

Самые лучшие дни:март (26, 27), апрель (23, 24), май (20, 21), июнь (16-18у), июль (13в-15у), август (10, 11).
Благоприятные дни: январь (3, 4, 30в, 31), февраль (1у, 28), сентябрь (6у), октябрь (3в-5у, 31), ноябрь (1,27-29у), декабрь (24в-26).

Кукуруза, люцерна
Самые лучшие дни:январь (16, 17), февраль (12в-14), апрель (25, 26у), май (22-25), июнь (18в-22у), июль (16-19), август (12-15), сентябрь (8-12у, 19, 20у), октябрь (7-9, 16-18у), ноябрь (5в, 12в-14 ), декабрь (10, 11).
Благоприятные дни: январь (5-9у), февраль (1в-5), март (1-4, 12, 29в-31), апрель (8, 9, 28), май (5-7у), июнь (1в-3, 29, 30), июль (26-28у), август (23, 24), ноябрь (2-4у, 29в, 30), декабрь (1-3у, 27-30).

Овес, рожь, пшеница
Самые лучшие дни:январь (16, 17, 27), февраль (12в-14, 22-24у), март (22, 23), апрель (18, 19, 25, 26), май (15-17у, 22-25), июнь (11в-13, 18в-22у), июль (16-19), август (12-15), сентябрь (8-12у, 19, 20у), октябрь (7-9, 16-18y), ноябрь (5в, 12в-14), декабрь (10, 11).
Благоприятные дни: январь (5-9у), февраль (1в-5), март (1-4, 12, 29в-31), апрель (8, 9, 28), май (5-7у), июнь (1в-3, 29, 30), июль (9у, 26-28у), август (5-7у, 23, 24), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (2-4у, 22-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).

Ячмень
Самые лучшие дни:январь (16, 17, 21-23у, 26, 27), февраль (12в-14, 17-19, 22-24у), март (16в-18, 22, 23), апрель (13, 14, 18, 19), май (15-17у, 24, 25), июнь (11в-13, 21, 22у), июль (18, 19, 22, 23у), август (14, 15, 18-20у), сентябрь (10-12у, 14в-16, 19, 20у), октябрь (8, 9, 12, 13, 16-18у), ноябрь (5в, 8, 9, 12в-14, 17, 18), декабрь (5в-7у, 10, 11, 14в-16).
Благоприятные дни: январь (7в-9у, 12), февраль (4, 5, 8, 9), март (3, 4, 7-9у, 12, 30, 31), апрель (3в-5у, 8, 9, 28), май (1, 2, 5-7у, 10, 28, 29), июнь (1в-3, 6-8, 25в, 26у, 29, 30), июль (4, 5, 9у, 26-28у, 31), август (1, 2у, 5-7у, 23, 24, 27-29), сентябрь (1-3, 24, 25, 29, 30), октябрь (21-23у, 26-28у), ноябрь (4у, 22-24), декабрь (1в-3у, 20, 21, 29, 30).

 

Посев декоративных растений, кустарников и цветов

Алоэ

Самые лучшие дни:июнь (23), июль (20, 21), август (16, 17), сентябрь (12в-14у), октябрь (10, 11), ноябрь (6, 7), декабрь (5у, 31).
Благоприятные дни: февраль (6, 7), март (5, 6), апрель (1-3у, 29, 30), май (27), декабрь (3в).

Анютины глазки, гиацинты
Самые лучшие дни:январь (16, 17, 26, 27), февраль (12в-14, 22-24у), март (22, 23), апрель (18, 19), май (15-17у, 24, 25), июнь (11в-13, 21, 22у), июль (18, 19), август (14, 15), сентябрь (10-12y, 19, 20у), октябрь (8, 9, 16-18у), ноябрь (5в, 12в-14), декабрь (10, 11).
Благоприятные дни: январь (7в-9у), февраль (4, 5), март (3, 4, 12, 30, 31), апрель (8, 9, 28), май (5-7у), июнь (1в-3, 29, 30), июль (9у, 26-28у), август (5-7у, 23, 24), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (4у, 22-24), декабрь (1в-3, 21 ,29, 30).

Астры, георгины, гладиолусы, нарциссы, тюльпаны
Самые лучшие дни:март (26, 27), апрель (23-26), май (20-23), июнь (16-20у), июль (13в-17), август (10-13), сентябрь (8, 9), октябрь (7).
Благоприятные дни: январь (3-7у), февраль (1-3у, 28), март (1, 2, 29в), сентябрь (6у), октябрь (3в-5, 31), ноябрь (1-3, 27-30), декабрь (1у, 24в-28).

Бегония вечноцветущая, гвоздика, флоксы
Самые лучшие дни:январь (16, 17, 26, 27), февраль (12в-14, 22-24у), март (22, 23), апрель (18, 19, 25, 26), май (15-17у, 22-25), июнь (11в-13, 18в-22у), июль (16-19), август (12-15), сентябрь (8-12у, 19, 20у), октябрь (7-9, 16-18у), ноябрь (5в, 12в-14), декабрь (10, 11).
Благоприятные дни: январь (5-9у), февраль (1в-5), март (1-4, 12, 29в-31), апрель (8, 9, 28), май (5-7у), июнь (1в-3, 29, 30), июль (9у, 26-28у), август (5-7у, 23, 24), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (2-4у, 22-24, 29в, 30), декабрь (1-3у, 20, 21, 27-30).

Вьюнки, розы вьющиеся, клематисы
Самые лучшие дни:январь (23в-25), февраль (20, 21), март (19, 21у), апрель (15-17), май (13, 14), июнь (11у, 23), июль (20, 21), август (16, 17), сентябрь (12в-14у), октябрь (10, 11), ноябрь (6, 7), декабрь (5у, 17, 18).
Благоприятные дни: январь (9в-11у), февраль (6, 7), МАРТ (5-6), апрель (1-3у, 29, 30), май (27), июнь (9), июль (6-8у), август (2в-4, 30, 31), сентябрь (26-28у), октябрь (23в-25), ноябрь (20, 21), декабрь (3в, 31).

Деревья декоративные, крокусы
Самые лучшие дни:март (26, 27), апрель (23, 24), май (20, 21), июнь (16-18у), июль (13в-15у), август (10, 11).
Благоприятные дни: январь (3, 4, 30в, 31), февраль (1у, 28), сентябрь (6у), октябрь (3в-5у, 31), ноябрь (1, 27-29у), декабрь (24в-26).

Ирисы
Самые лучшие дни:январь (26, 27), февраль (22-24у), март (22, 23, 26, 27), апрель (18, 19, 23, 24), май (15-17у, 20, 21), июнь (11в-13, 16-18у), июль (13в-15у), август (10, 11).
Благоприятные дни: январь (3, 4, 30в, 31), февраль (1у, 28), июль (9у), август (5-7у), сентябрь (1-3, 6у, 29, 30), октябрь (3в-5у, 26-28у, 31), ноябрь (1, 22-24, 27-29у), декабрь (20, 21, 24в-26).

Кустарники декоративные
Самые лучшие дни: январь (21-23у), февраль (17-19), март (16в-18, 26, 27), апрель (13, 14, 23, 24), май (20, 21), июнь (16-18у), июль (13в-15у, 22, 23у), август (10, 11, 18-20у), сентябрь (14в-16), октябрь (12, 13), ноябрь (8, 9, 17, 18), декабрь (5в-7у, 14в-16).
Благоприятные дни: январь (3, 4, 12у, 30в, 31), февраль (1у, 8, 9, 28), март (7-9у), апрель (3в-5у), май (1, 2, 10, 29), июнь (6-8, 25в, 26у), июль (4, 5, 31), август (1, 2у, 27-29), сентябрь (6у, 24, 25), октябрь (3в-5у, 21-23у, 31), ноябрь (1, 27-29у), декабрь (24в-26).

Пионы
Самые лучшие дни:январь (26, 27), февраль (22-24у), март (22, 23, 26, 27), апрель (18, 19, 23-26у), май (15-17у, 20-23), июнь (11в-13, 16-20у), июль (13в-17), август (10-13), сентябрь (8, 9), октябрь (7).
Благоприятные дни: январь (3-7у, 30в, 31), февраль (1-3у, 28), март (1, 2, 29в), июль (9у), август (5-7у), сентябрь (1-3, 6у, 29, 30), октябрь (3в-5, 26-28у, 31), ноябрь (1-3, 22-24, 27-30), декабрь (1у, 20, 21, 24в-28).

Плющ
Самые лучшие дни:февраль (17-19), март (16в-18, 26, 27), апрель (13, 14, 23, 24), май (20, 21, 24, 25 ), июнь (16-18у, 21-23), июль (13в-15у, 18-21), август (10, 11, 14-17), сентябрь (10-14у), октябрь (8-11), ноябрь (5в-7, 17, 18), декабрь (14в-16).
Благоприятные дни: февраль (1у, 4-7, 28), март (3-6, 30, 31), апрель (1-3у, 28-3), май (10, 27), июнь (6-8), июль (4, 5, 31), август (1, 2у, 27-29), сентябрь (6у, 24, 25), октябрь (3в-5у, 21-23у, 31), ноябрь (1, 4у, 27-29у), декабрь (1в-3, 24в-26, 29, 30).

Розы кустовые
Самые лучшие дни:январь (23), февраль (22-24у), март (22, 23), апрель (18, 19, 25-26у), май (15-17у, 22, 23), июнь (11в-13, 18в-20у), июль (16, 17), август (12, 13), сентябрь (8, 9), октябрь (7).
Благоприятные дни: январь (5-7у), февраль (1в-3у), март (1, 2, 29в), июль (9у), август (5-7у), сентябрь (1-3, 29, 30), октябрь (26-28у), ноябрь (2, 3, 22-24, 29в, 30), декабрь (1у, 20, 21, 27, 28).

Хризантемы
Самые лучшие дни:январь (23в-25), февраль (20, 21), март (19-21у, 26, 27), апрель (15-17, 22в-24), май (13, 14, 18-21), июнь (11у, 16-18у), июль (13в-15у), август (9-11), декабрь (17, 18).
Благоприятные дни: январь (3, 4, 30в, 31), февраль (1у, 28), июнь (9), июль (6-8у), август (2в-4, 30, 31), сентябрь (6у, 26-28у), октябрь (3в-5у, 23в-25, 31), ноябрь (1, 20, 21, 27-29у), декабрь (24в-26).

Цветы с повышенным ароматом
Самые лучшие дни:апрель (25, 26у), май (22, 23), июнь (18в-20у), июль (16, 17), август (12, 13), сентябрь (8, 9), октябрь (7).
Благоприятные дни: февраль (1в-3у), март (1, 2, 29в), ноябрь (2, 3, 29в, 30), декабрь (1у, 27, 28).

Цветы повышенной выносливости
Самые лучшие дни:июль (22, 23у), август (18-20у), сентябрь (14в-16), октябрь (12, 13), ноябрь (8, 9), декабрь (5в-7у).
Благоприятные дни: февраль (8, 9), март (7-9у), апрель (3в-5у), май (1, 2, 28, 29), июнь (25, 26у).

 

Сельскохозяйственные работы

Культивация, прополка, уничтожение вредителей, опрыскивание, подавление нежелательного роста сорняков

Самые лучшие дни:январь (13-15), февраль (10-12у), март (9в-11, 13), апрель (5в-7, 12), май (3, 4, 11, 26, 30, 31), июнь (1у, 10, 26в-28), июль (9в, 10, 24, 25), август (8, 20в-22), сентябрь (6в, 7, 17, 18), октябрь (6, 14, 15), ноябрь (4в, 5у, 10-12у, 19),  декабрь (4, 7в-9).
Недопустимые дни:январь (7в-9у, 16, 17), февраль (4, 5, 12в-14), март (3, 4, 12, 30, 31), апрель (8, 9, 28), май (5-7у, 24, 25), июнь (1в-3, 21, 22у, 29, 30), июль (18, 19, 26-28у), август (14, 15, 23, 24), сентябрь (10-12y, 19, 20у), октябрь (8, 9, 16-18у), ноябрь (4у, 5в, 12в-14),  декабрь (1в-3у, 10, 11, 29, 30).

Полив любых культур
Самые лучшие дни:январь (7в-9у, 16, 17, 26, 27), февраль (7в-9у, 16, 17, 26, 27), март (3, 4, 12, 22, 23, 30, 31), апрель (8, 9, 18, 19, 28), май (5-7у, 15-17у, 24, 25), июнь (1в-3, 11в-13, 21, 22у, 29, 30), июль (9у, 18, 19, 26-28у), август (5-7у, 14, 15, 23, 24), сентябрь (1-3, 10-12у, 19, 20у, 29, 30), октябрь (9, 16-18у, 26-28у), ноябрь (4у, 5в, 12в-14, 22-24),  декабрь (1в-3у, 10, 11, 20, 21, 29, 30).

Обрезка деревьев, манипулирование с листвой и кронами
Самые лучшие дни:январь (7в-9у), февраль (4, 5, 8, 9), март (7-9у, 12у), апрель (3в-5у, 8, 9), май (5-7у), июнь (1в-3, 30), декабрь (1в, 2, 29, 30).
Недопустимые дни:январь (1-4, 23-27, 28-31), февраль (1, 2, 22-28), март (1-4, 23-31), апрель (1, 2, 22-30), май (1, 2, 21-31), июнь (19-29), июль (19-29), август (17-27), сентябрь (16-26), октябрь (15-25), ноябрь (14-24),  декабрь (14-24).

Прививка
Самые лучшие дни:январь (16, 17), февраль (12в-14), март (22,23), апрель (18, 19), май (15-17у), июнь (11в-13), июль (17в-19, 22, 23у), август (14, 15у), сентябрь (10-12y), октябрь (8, 9, 12), ноябрь (8, 9), декабрь (5в-7у, 10).
Недопустимые дни: январь (13-15), февраль (10-12y), март (9в-11, 13), апрель (5в-7, 12), май (3, 4, 11, 26, 30, 31), июнь (1у, 10, 26в-28), июль (9в, 10, 24, 25), август (8, 20в-22), сентябрь (6в, 7, 17, 18), октябрь (6, 14, 15), ноябрь (4в, 5, 10-12у, 19),  декабрь (4, 7в-9).

Подкормка
Самые лучшие дни:январь (7в-9у, 12, 16, 17, 21-23у, 26, 27), февраль (4, 5, 8, 9, 12в-14, 17-19, 22-24у), март (3, 4, 7-9у, 12, 6в-18, 22, 23, 30), апрель (3в-5у, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 28), май (1, 2, 5-7у, 10, 15-17у, 24, 25, 28), июнь (1в-3, 6-8, 11в-13, 21, 22у, 29, 30), июль (4, 5, 9у, 18, 19, 22, 23у, 31), август (1, 2у, 5-7у, 14, 15, 18-20у, 24, 27-29), сентябрь (1-3, 10-12y, 14в-16, 19, 20у, 25, 29, 30), октябрь (8, 9, 12, 13, 16-18у, 21-23у, 26-28у), ноябрь (4, 5в, 8, 9, 12в-14, 17, 18, 22-24),  декабрь (1-3, 5в-7у, 10, 11, 14в-16, 20, 21, 29, 30).

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