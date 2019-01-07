7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Календарь туристических событий на 2019 год подготовлен в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве спорта и туризма.
Список самых значимых мероприятий в сфере туризма, запланированных в Беларуси в этом году, составил Департамент по туризму Минспорта вместе с областными исполкомами и Минским горисполкомом. В него вошло более 90 событий - спортивные, музыкальные, гастрономические и кино- фестивали, театральные форумы, рыцарские турниры и многое другое.
Одним из главных событий года для туристов станут II Европейские игры, которые Беларусь будет принимать с 21 по 30 июня. В Минск иностранных гостей также зовут на мероприятия летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе, музейное шоу, проект "Минский джаз", международный фестиваль исторической реконструкции, кинофестиваль "Лістапад", Рождественский оперный форум.
В регионах также организуют мероприятия, которые будут интересны для туристов. Например, музей-заповедник "Несвиж" приглашает на музыкально-театрализованные квесты "Тайны и загадки князей Радзивиллов". В Витебске пройдут Шагаловские чтения, в Лепеле организуют фестиваль белорусской мифологии "У госці да Лепельскага Цмока". Любителям водного туризма предложат поучаствовать в "Мотольской регате" в Брестской области. Магическое шоу обещают на фестивале фокусников в Гродно.-0-
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