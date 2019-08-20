"Калiнка" устроит в Минске показ новой коллекции одежды для школьников

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Калiнка" представит в Минске 21 августа новую коллекцию одежды для школьников. Показ начнется на первом уровне торгового дома "На Немиге" в 13.00, сообщили БЕЛТА в концерне "Беллегпром".

Демонстрация проводится в сотрудничестве с театром мод "Вершина". Швейное предприятие "Калiнка" на протяжении последних лет является бессменным лидером в изготовлении одежды для учащихся. В этом году коллекция насчитывает более 150 моделей делового стиля для девочек и мальчиков. Все они сочетаются между собой, создавая большое количество новых образов. Комплекты, сарафаны, платья, жакеты, юбки и брюки выполнены из поливискозных тканей в комбинации с плиссировкой, трикотажем в темно-синей цветовой гамме.

Солигорское ЗАО "Калiнка" - одно из крупнейших предприятий швейной отрасли легкой промышленности Беларуси. В настоящее время здесь работают 800 человек. В год производится 800 тыс. изделий, в общем объеме продукции доля детского ассортимента составляет 40%, женского - 60%. Ежегодно в производство запускается почти 1 тыс. моделей, ассортимент обновляется более чем на 80%.-0-