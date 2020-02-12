12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович рассказал о предлагаемых мерах по корректировке КоАП, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Мы приходим к выводу о том, что лица, которые уплатили, например, штраф на месте без составления протокола, либо в установленные сроки уплатили штраф, наложенный по результатам видеофиксации, не должны считаться подверженными административному взысканию с момента уплаты штрафа", - сказал Валерий Калинкович. По его словам, это будет стимулировать правонарушителей признавать свою ошибку, заглаживать ее последствия и жить спокойно дальше.

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