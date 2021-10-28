Калинкович: в Беларуси развивается электронное судопроизводство

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси последовательно развивается электронное судопроизводство. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович на VII Международной научно-практической конференции "Информационные технологии и право (Правовая информатизация - 2021)" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Так складывается, что современные информационные технологии проникли во все сферы нашей жизни, и мы последовательно развиваем возможности электронного судопроизводства. В текущем году мы запустили в промышленную эксплуатацию самый большой и серьезный модуль единой компьютерной системы, который непосредственно связан с судопроизводством. Это позволило оптимизировать учетную политику с точки зрения судебного администрирования, прозрачно получать информацию о движении практически всех конкретных судебных дел. Для наших граждан это возможность удаленного доступа к информации о движении собственного дела", - отметил Валерий Калинкович.

По его словам, в экономическом судопроизводстве совершенствуется удаленное обращение. "В этом году экономическими судами принято уже более 2 тыс. электронных исковых заявлений. Кроме того, у суда появилась возможность при производстве по конкретному делу получать необходимые сведения от информационных ресурсов других государственных органов, что существенно упрощает и удешевляет судопроизводство, - подчеркнул зампредседателя Верховного суда. - Наконец, это и современные средства извещения о времени и месте судебного разбирательства для сторон и других участников процесса, которые позволяют многократно ускорять коммуникацию, получать нужную гражданам информацию о движении собственных дел и в целом повышать уровень открытости и доступности нашего правосудия. Мы переходим на аудио- и видеофиксацию судебных процессов. В большинстве дел привычный нам за много лет бумажный протокол судебного заседания заменяется на электронные версии, что также упрощает жизнь участникам процесса, а также работу суда по исследованию, анализу и оценке собираемых по каждому делу доказательств".

"Совместно с Национальным центром правовой информации работаем над наполнением общедоступного электронного банка судебных решений, куда планируется помещать значительный массив судебных постановлений. Судебная практика должна стать еще более доступной широким слоям населения, и это будет способствовать распространению правовой информации в широком смысле слова. Мы разработали специальный модуль обезличивания текстов судебных постановлений с тем, чтобы в этот банк данных попадала действительно правовая информация и в то же время под надежной защитой находились персональные данные лиц, участвующих в деле. Люди идут в суд, чтобы решать насущные вопросы, и далеко не все готовы к тому, чтобы подробности их жизни затем муссировались в интернет-пространстве", - констатировал Валерий Калинкович.

Национальный центр правовой информации совместно с Верховным судом, Белорусской республиканской коллегией адвокатов, Белорусской нотариальной палатой, Национальной библиотекой Беларуси и юридическим факультетом БГУ проводят VII Международную научно-практическую конференцию "Информационные технологии и право (Правовая информатизация - 2021)". Конференция проходит онлайн и офлайн. Участвуют свыше 250 человек, в том числе из России, Казахстана, Китая, Армении, Узбекистана и Азербайджана. Это представители государственных органов и организаций, ученые, профессорско-преподавательский состав учреждений образования, специалисты в информационных технологиях, судьи, нотариусы, адвокаты.

В повестке - теоретические и практические вопросы цифровизации отечественной и зарубежных правовых систем в условиях становления электронного государства. Участники обсудят состояние правовой информатизации и информатизации судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также обеспечение доступа граждан к правовой информации, развития информационных технологий в юридическом образовании. В программе конференции - пленарное, секционные заседания и презентации. По итогам запланирована публикация сборника тезисов докладов, индексируемого в международных научных базах данных.-0-