Кампания в поддержку центра помощи детям-сиротам "Нити Дружбы" стартовала в Минске

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фандрайзинговую кампанию #безконфет в поддержку учреждения по социальной адаптации детей-сирот "Нити Дружбы" запустили в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Запуск кампании состоялся на открытии одноименной инсталляции в галерее классического и современного искусства "Галерее ДК". Было собрано более чем 15 тыс. оберток от конфет. На стены их приклеивали сами выпускники детских домов. В комнате также расставили несколько мольбертов с мониторами, на которых транслируются рассказы ребят о своих самых сокровенных детских новогодних желаниях.

На новогодние праздники эти дети часто получают десятки килограмм конфет. Но можно помочь им по-другому. Фандрайзинговую кампанию запустили на платформе "Имена". Теперь на платформе можно оформить ежемесячную подписку в поддержку Центра или сделать благотворительный взнос. Чем больше подписок будет оформлено, тем больше педагогов и психологов центра смогут помочь детям-сиротам.

Учреждение по социальной адаптации детей-сирот "Нити Дружбы" подбирает, обучает и сопровождает патронатных воспитателей для детей из детских домов и интернатов. Каждый такой воспитатель обучает ребенка тем же вещам, что и родители в семье: как самостоятельно готовить еду, как пользоваться деньгами, как ездить на транспорте, куда поступать, как строить отношения с людьми, как пользоваться положенными льготами. Найти и подготовить патронатного воспитателя - это долгая и ответственная работа сотрудников центра. В год "Нити Дружбы" могут подобрать таких взрослых для 50 ребят из детских домов.

/Будет дополнено/.-0-