Кампания, заявленная как "честное наблюдение", превращается в кампанию лжи и провокаций - Орда

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кампания, которую позиционируют как "честное наблюдение" за ходом выборов Президента Беларуси, превращается в кампанию лжи и провокации. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

В эту избирательную кампанию, как и в предыдущие годы, Федерация профсоюзов Беларуси организовала масштабное наблюдение за ходом голосования по всей стране. Всего было аккредитовано более 9 тыс. наблюдателей от профсоюзов во всех регионах. "Причем, имея необходимый опыт и знания, мы ориентировали наших представителей на максимально раннюю аккредитацию. Благодаря этому, даже несмотря на ограничение по количеству наблюдателей, профсоюзные активисты сегодня работают на большинстве участков. У нас выстроена обратная связь со всеми нашими представителями. И мы видим реальную картину того, что происходит на участках", - сказал Михаил Орда.

По его словам, нынешняя избирательная кампания - беспрецедентная по количеству всевозможных вбросов, надуманных обвинений, вранья со стороны некоторых наблюдателей. "И посмотрите, как они подают все это в своих Telegram-каналах и интернет-ресурсах: есть только их точка зрения - надуманная, бездоказательная, а другое мнение, подкрепленное фактами, в расчет вообще не берется. Идет вал сообщений: вот, мол, наблюдателей "обижают", лишают аккредитации ни за что. Но при этом умышленно замалчивается информация о том, что эти наблюдатели открыто и демонстративно нарушали закон. Оскорбления, угрозы, хамство - все это стало для них нормой", - подчеркнул председатель Федерации профсоюзов.

Он также сообщил, что только за последние два дня представители профсоюзов зафиксировали более 50 фактов нарушения другими наблюдателями закона. Например, в Минской области один из наблюдателей опрашивал избирателей, проводил агитацию. Люди были возмущены таким явным нарушением законодательства, написали на него заявления - и наблюдателя лишили аккредитации. В Могилевской области наблюдатель, который в связи с очередностью аккредитации не попал на участок, демонстративно лег на ступеньки здания и мешал избирателям пройти на участок. В Бобруйске наблюдатель угрожал членам избирательной комиссии. В Барановичах один из наблюдателей открыто вел агитацию возле участка, хотя это категорически запрещено законодательством.

"И таких фактов - десятки ежедневно. Очевидно, что некоторые наблюдатели шли на участки совсем не для того, чтобы следить за соблюдением законодательства, а исключительно для личного пиара. И для того, чтобы любыми средствами навязать людям свою точку зрения", - заключил Михаил Орда.-0-