Канадские и японские медики проявляют интерес к белорусскому опыту лечения болезней сердца

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадские и японские медики проявляют интерес к белорусскому опыту в области лечения болезней сердца, сообщила журналистам доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета Наталья Митьковская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для зарубежных коллег - как канадских, так и японских - интересна наша система работы с пациентами, - сказала Наталья Митьковская. - Уровень развития высоких технологий, который достигнут (интервенционных, кардиохирургических, в области трансплантации сердца), не просто вызывает интерес за рубежом, а способствует тому, что наших специалистов приглашают на мастер-классы в крупные кардиологические центры Европы, Азии".

По словам заведующей кафедрой, два десятка лет назад канадские и японские медики приезжали в Беларусь, чтобы помогать здесь осваивать новые технологии, сегодня же коллеги отмечают высокий уровень белорусской медицины и посещают страну для обмена опытом.

В Минске 16-17 мая проходит одно из крупнейших медицинских событий Евразии - V Съезд Евразийской ассоциации терапевтов. Площадкой стал Белорусский государственный медицинский университет.

Главная цель съезда - пропаганда передовых знаний в организации лечебного процесса. Форум посвящен подведению итогов, определению новых векторов развития клиники внутренних болезней, увеличению продолжительности активной жизни, снижению заболеваемости и сохранению трудоспособности. Выступят более 60 спикеров - докладчики из 12 стран мира. Пройдет международный обмен мнениями, передовыми технологиями, тем новым, что стало достоянием реальной клинической практики. Ключевая тема - "Коморбидный пациент, стратегия и тактика терапевтического подхода".

Съезд проходит под эгидой Евразийской ассоциации терапевтов при поддержке Совета по сотрудничеству в области здравоохранения стран СНГ, Министерства здравоохранения Беларуси, кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета.-0-