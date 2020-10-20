Канал и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решением суда Центрального района Минска от 20 октября информационный канал интернет-мессенджера Telegram - NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA признаны экстремистскими материалами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

Такое решение принято в связи с содержанием информационной продукции (видеороликов, призывов и публикаций как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности. Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков.

Министерству информации необходимо включить информационный канал интернет-мессенджера Telegram - NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип NEXTA в республиканский список экстремистских материалов, принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Гражданское дело рассмотрено по заявлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Беларуси о признании информационной продукции экстремистскими материалами.

Как установлено в ходе судебного заседания, МВД проводятся мероприятия в отношении лиц, которые в Telegram-канале NEXTA-Live в период с 9 по 11 августа 2020 года разместили информацию, в которой, как следует из экспертного заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма, содержатся признаки экстремистской деятельности. Заявитель просил признать указанные информационный канал и логотип экстремистскими материалами и поручить Министерству информации включить их в республиканский список экстремистских материалов.

Судом установлено, что информационная продукция (видеоролики), размещенная в Telegram-канале NEXTA-Live в период с 9 по 11 августа 2020 года, содержит признаки экстремистской деятельности в соответствии со ст.1 Закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму", а именно: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков.

Указанные обстоятельства, как отметили в пресс-службе Верховного суда, подтверждены экспертным заключением Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Данное заключение составлено уполномоченным органом, в связи с чем признано достоверным и достаточным доказательством по делу.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, отныне опубликование или размещение, в том числе способом перепоста, информации с логотипом NEXTA или с NEXTA-Live влечет за собой административную ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (ч.2 ст.17.11 КоАП).

В Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД отметили, что ребрендинг Telegram-канала и изменение логотипа не станет основанием для его исключения из списка экстремистских материалов. Теперь оперативники нацелены на выявление распространителей запрещенной информации. Сил и средств на это хватает, заверили в ГУБОПиК МВД.

Также милиционеры продолжают собирать материалы, фиксируя факты экстремизма, по другим интернет-ресурсам и Telegram-каналам для их включения в запрещенный список.-0-