Кандидатов в Президенты Беларуси предложили обеспечить госохраной

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидаты в Президенты Беларуси должны быть обеспечены государственной охраной. Такое предложение озвучил политолог Александр Шпаковский в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Было бы целесообразно придать альтернативным кандидатам государственную охрану. Это действительно нужно, мы должны им это предложить. Может быть, скажу цинично (но я опираюсь на факты, доступные мне): кампания отдельных кандидатов носит бутафорский характер, прямо курируется из-за рубежа политтехнологами. Для этих политтехнологов (некоторых я знаю лично) эти кандидаты не представляют никакой практической ценности. Как политические фигуры они являются абсолютно бутафорскими и ими, как пешками в шахматной игре, могут пожертвовать. А для нас это, во-первых, наши граждане, их жизнь ценна. Во-вторых, это вопрос сохранения стабильности и имиджа Беларуси", - заявил Александр Шпаковский.

Его предложение поддержал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Он в свою очередь заметил, что еще недавно один из претендентов на пост президента Виктор Бабарико был в центре внимания в медийном поле. Однако после задержания экс-банкиром перестали интересоваться.

"Это уже отработанный материал", - отметил директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов.

Александр Шпаковский предположил, что выдвижение в Президенты экс-банкира Виктора Бабарико, бывшего директора ПВТ Валерия Цепкало и блогера Сергея Тихановского - это следствие одного замысла. "Это такая трехголовая гидра, рассчитанная на разные целевые группы. Они тремя колонами наступали. Впоследствии произошло объединение штабов. Дошли бы два кандидата до финиша - они бы объединились между собой", - считает политолог.-0-