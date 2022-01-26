Кандидатура замглавы Росстата одобрена на место председателя статкомитета СНГ

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева приняла участие в 64-м заседании Совета руководителей статистических служб государств СНГ, на котором был рассмотрен вопрос о председателе Межгосударственного статистического комитета СНГ в связи с истечением в 2022 году срока полномочий. Об этом БЕЛТА сообщили в Белстате.

Статкомитетом СНГ руководят председатель и его заместители из граждан государств - участников СНГ. Они назначаются сроком на три года. Председатель избирается Советом руководителей статистических служб государств СНГ и утверждается Советом глав правительств СНГ.

По результатам обсуждения большинством голосов решено избрать на три года главой Межгосударственного статкомитета СНГ заместителя руководителя Росстата Константина Лайкама.

Также участники встречи (она проходила в формате видео-конференц-связи) одобрили проект решения Совета глав правительств СНГ о председателе. Соответствующие документы будут переданы в Исполком СНГ в установленном порядке для утверждения кандидатуры на майском заседании.-0-