Капремонт Брестской крепости планируют включить в бюджет Союзного государства на 2022 год

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 4 июня 2021
Минск Сплошная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:03 Для развития страны важно последовательное и результативное участие каждого - депутат Регионы
14:02 С начала летних каникул под колесами машин оказались трое детей Происшествия
14:01 Детей на летнее оздоровление в первую смену примут более 4,2 тыс. лагерей Общество
13:59 Волейболисты солигорского "Шахтера" сыграют в Кубке России Спорт
13:58 Тарифы на роуминг в ЕАЭС максимально будут приближены к домашнему тарифу к 2025 году - Малкина Экономика
13:57 Малкина: расширение ЕАЭС - реальная перспектива Экономика
13:57 Доллар и российский рубль на торгах 4 июня подорожали, евро подешевел Экономика
13:55 Арина Соболенко проиграла в 1/16 финала "Ролан Гаррос" Спорт
13:50 Детское кафе, быстрый перекус и рестораны национальной кухни - в Гомеле расширяют сеть общепита Регионы
13:47 Доходы от внебюджетной деятельности домов-интернатов Витебской области в 2020 году выросли на 9% Регионы
13:42 Капремонт Брестской крепости планируют включить в бюджет Союзного государства на 2022 год Общество
13:40 В Борисове работники аптеки подозреваются в присвоении более Br86 тыс. Происшествия
13:33 IATA призвала Европу отменить запрет на полеты над Беларусью Общество
13:31 МАРТ изменил предельные наценки на продукцию общепита в учреждениях образования Экономика
13:26 Ремонтные работы на 42-56 км автодороги М6 Минск - Гродно начнутся 7 июня Регионы
13:24 Прокуратура Гродненской области направила в суд дело о призывах к терроризму Происшествия
13:20 Савиных: мы с большим сожалением восприняли заявление Верховной рады Украины по Беларуси Политика
13:16 До +26°С ожидается в Беларуси 5 июня Общество
13:12 ГАИ на выходных усилит контроль за соблюдением ПДД в местах массового отдыха Регионы
13:08 Сотрудники уголовного розыска за сутки раскрыли ограбление в центре Витебска Происшествия
13:07 О защите своего рынка и "интеллектуальных карьерах". Подробности визита Лукашенко на "Гранит" Президент
13:02 Санэпидслужба проверяет готовность зон рекреации к купальному сезону Общество
13:00 Слуцкий сыродельный комбинат планирует реализовать инновационный проект по производству сухого молока Экономика
13:00 Экономический суд Витебской области поддержал частную компанию в споре с Госстандартом Общество
12:52 Премии Гомельского облисполкома вручили лучшим студентам вузов региона Регионы
12:51 Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 6,1% населения Беларуси Общество
12:46 Студотряды из Гродно приступили к работе на черноморском побережье Регионы
12:44 Об искусстве реставрации расскажут на выставке в Национальном историческом музее Афиша
12:42 Стиральный порошок ненадлежащего качества продавался в Могилеве Регионы
12:39 Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении - Семеняко Политика
Все новости
Все новости
Общество
04 июня 2021, 13:42

Капремонт Брестской крепости планируют включить в бюджет Союзного государства на 2022 год

Фото из архива
Фото из архива

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проведение капитального ремонта сооружений Брестской крепости планируется включить в бюджет Союзного государства на 2022 год. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Сегодня в Суздале Владимирской области состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. "Депутатам была представлена информация о ходе формирования проекта бюджета Союзного государства на 2022 год и работе по подготовке к проведению мероприятий Союзного государства, - рассказали в пресс-службе. - В 2022 году планируется финансирование из средств бюджета Союзного государства таких мероприятий, как участие в международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", фестиваль Союзного государства "Творчество юных", фестиваль творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше", слет юных экологов Беларуси и России "Экология без границ", туристский слет учащихся Союзного государства, гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства "За честь Отчизны", олимпиада школьников Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность", а также разрабатываемый проект "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" и разрабатываемое мероприятие Союзного государства "Купалье".

Депутаты Парламентского собрания подчеркнули важность реализации союзных проектов и проведения мероприятий в социальной сфере. "В связи с этим профильным министерствам рекомендовано своевременно завершить работу по подготовке и согласованию бюджетных заявок для финансирования из бюджета Союзного государства в 2022 году рассматриваемых проектов и мероприятий, - подчеркнули в пресс-службе. - Также было обращено внимание на необходимость активизировать работу по разработке проекта Союзного государства по созданию Полоцкого кадетского корпуса для совместного обучения учащихся из Беларуси и приграничных областей России. Решение с рекомендацией о разработке такого проекта принято на заседании Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам в октябре 2020 года".

Кроме того, на заседании комиссии был рассмотрен вопрос о разработке мероприятий Союзного государства в области спорта.

В заседании помимо союзных парламентариев приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения РФ, Министерства спорта и туризма Беларуси, Министерства спорта РФ, министерств культуры двух стран.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брест ремонт Союзное государство
Новости рубрики Общество
Фото из архива Детей на летнее оздоровление в первую смену примут более 4,2 тыс. лагерей
Фото из архива IATA призвала Европу отменить запрет на полеты над Беларусью
Фото из архива До +26°С ожидается в Беларуси 5 июня
Фото из архива Санэпидслужба проверяет готовность зон рекреации к купальному сезону
Фото из архива Экономический суд Витебской области поддержал частную компанию в споре с Госстандартом
Фото из архива Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 6,1% населения Беларуси
Главное
О защите своего рынка и "интеллектуальных карьерах". Подробности визита Лукашенко на "Гранит"
Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении - Семеняко
Предприятиям стройотрасли нужно активнее заняться продвижением своих товаров и услуг - Пархамович
За сутки в Беларуси зарегистрированы 879 пациентов с COVID-19, выписаны 1294
Топ-новости
Лукашенко на "Граните": надо шевелиться на внешних рынках
Лукашенко: действия Запада - это попытка дотянуться до России и убрать конкурента в лице Беларуси
IATA призвала Европу отменить запрет на полеты над Беларусью
Малкина: расширение ЕАЭС - реальная перспектива
Савиных: мы с большим сожалением восприняли заявление Верховной рады Украины по Беларуси
Предприятия сельхозмашиностроения Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве
Детей на летнее оздоровление в первую смену примут более 4,2 тыс. лагерей
Все цели Договора о ЕАЭС должны быть достигнуты к 2025 году - Мясникович
МАРТ изменил предельные наценки на продукцию общепита в учреждениях образования
Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 6,1% населения Беларуси
Минэнерго и Госатомнадзор прокомментировали заявление Еврокомиссии в связи с выдачей лицензии БелАЭС
Капремонт Брестской крепости планируют включить в бюджет Союзного государства на 2022 год
Санэпидслужба проверяет готовность зон рекреации к купальному сезону
До +25°С ожидается в Беларуси в выходные
Чеботарь: на пути к смарт-индустрии важен диалог власти, бизнеса и науки
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.