Капремонт Брестской крепости планируют включить в бюджет Союзного государства на 2022 год

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проведение капитального ремонта сооружений Брестской крепости планируется включить в бюджет Союзного государства на 2022 год. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Сегодня в Суздале Владимирской области состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. "Депутатам была представлена информация о ходе формирования проекта бюджета Союзного государства на 2022 год и работе по подготовке к проведению мероприятий Союзного государства, - рассказали в пресс-службе. - В 2022 году планируется финансирование из средств бюджета Союзного государства таких мероприятий, как участие в международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", фестиваль Союзного государства "Творчество юных", фестиваль творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше", слет юных экологов Беларуси и России "Экология без границ", туристский слет учащихся Союзного государства, гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства "За честь Отчизны", олимпиада школьников Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность", а также разрабатываемый проект "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" и разрабатываемое мероприятие Союзного государства "Купалье".

Депутаты Парламентского собрания подчеркнули важность реализации союзных проектов и проведения мероприятий в социальной сфере. "В связи с этим профильным министерствам рекомендовано своевременно завершить работу по подготовке и согласованию бюджетных заявок для финансирования из бюджета Союзного государства в 2022 году рассматриваемых проектов и мероприятий, - подчеркнули в пресс-службе. - Также было обращено внимание на необходимость активизировать работу по разработке проекта Союзного государства по созданию Полоцкого кадетского корпуса для совместного обучения учащихся из Беларуси и приграничных областей России. Решение с рекомендацией о разработке такого проекта принято на заседании Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам в октябре 2020 года".

Кроме того, на заседании комиссии был рассмотрен вопрос о разработке мероприятий Союзного государства в области спорта.

В заседании помимо союзных парламентариев приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения РФ, Министерства спорта и туризма Беларуси, Министерства спорта РФ, министерств культуры двух стран.-0-