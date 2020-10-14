Капуцкая: акции протеста - не та форма выражения мнения, которая приводит к положительному результату

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции протеста - не та форма выражения мнения, которая может привести к положительному результату. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала директор средней школы №14 Молодечно, член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Калина Капуцкая.

"Самое главное, что нужно понимать, акции протеста - это не та форма выражения мнения, которая может привести к положительному результату. И тем более такие радикальные протестные акции, которые мы наблюдаем сегодня на наших улицах. Мы видим уничтожение, разрушение, агрессию, ненависть, злобу. Очевидно, что построить светлое будущее и страну для жизни на этом невозможно. Считаю, что только диалог, поступательные реформы, объединение граждан с разными взглядами в целях сохранения страны для будущих поколений могут привести к позитивному результату", - сказала Калина Капуцкая.

По ее словам, огорчает, что активными участниками протестного движения становятся молодые люди. "Мы должны уберечь молодежь от необдуманных шагов, не позволять взрослым втягивать детей в политические игры. Каждый родитель должен объяснить своим детям, что за любое нарушение закона наступает ответственность, а чувство толпы, в которую попадают наши дети, опьяняет и позволяет стать ведомыми, а значит, позволяет совершать в том числе незаконные действия. Может так случиться, что когда они опомнятся, будет уже поздно, и тогда уже некого будет винить в том, что произошло, - отметила сенатор. - Перед нами стоит задача увеличить ответственность родителей за воспитание своих детей. Наверное, сегодня многое позволено нашим детям, а многое они не понимают. А у родителей то ли нет времени, то ли желания объяснять, настраивать детей на правильный путь. В учреждениях образования такая работа ведется и с детьми, и с родителями. Хотелось бы, чтобы эффект наступил как можно быстрее".

Калина Капуцкая добавила: "Очень хочется, чтобы Беларусь не потеряла суверенитет, чтобы государство смогло обеспечить самосохранение и внутренний порядок в стране".-0-

Согласия в обществе можно достичь в конструктивном диалоге, а не на улице - депутат "Все мы хотим мира и спокойствия в каждом доме, каждой семье, согласия в обществе, созидания и развития. Достичь этого можно в конструктивном диалоге", - отметила зампредседателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Валентина Ражанец.

Сенатор: на улицах Минска происходит политический экстремизм "То, что сегодня происходит на минских улицах, - это уже не мирные протесты. Это политический экстремизм", - сказал член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Олег Дьяченко.