Карабан: в доме заболевшего COVID-19 нужно проводить частую влажную уборку

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В доме заболевшего COVID-19 нужно проводить частую влажную уборку. Об этом заявила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"В доме нужно проводить частую влажную уборку, потому что вирус оседает на всех поверхностях при кашле, чихании. Моющие средства могут быть любыми, специальных растворов на дому иметь не обязательно, можно пользоваться мыльным раствором. Конечно, уборку лучше проводить в перчатках, поскольку любое средство, которые мы используем при уборке, негативно сказывается на коже рук", - рассказала Инна Карабан.

Она посоветовала проветривать квартиру и обрабатывать все предметы, которых касается коронавирусный больной. "Это телефонный аппарат, предметы мебели, пульты управления телевизором, любые гаджеты, сантехоборудование, которое есть в доме. Чем чаще вы убираете, тем меньше риск инфицирования окружающих людей в квартире", - отметила представитель Минздрава.

По словам Инны Карабан, нет необходимости при входе в дом обрабатывать обувь и одежду. "В этом нет смысла, потому что не доказано, что вирус передается с обувью или одеждой", - добавила она.-0-