Караев: беженцы не намерены довольствоваться жизнью в ТЛЦ навсегда, они по-прежнему стремятся в ЕС

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцы, временно разместившиеся в транспортно-логистическом центре в Гродненской области, не намерены оставаться там навсегда и по-прежнему стремятся попасть в Евросоюз. Об этом рассказал журналистам помощник Президента по Гродненской области Юрий Караев, который курирует вопросы безопасности и размещения беженцев в ТЛЦ, передает корреспондент БЕЛТА.
"По-прежнему огромное число из них мечтает попасть в Евросоюз. Тот, кто отчаялся это сделать, соглашается вернуться на родину. Есть некоторые люди, которые уже говорят: если не Германия, то тогда Беларусь", - отметил Юрий Караев.
"Большая часть не хочет уходить из повесток мировых СМИ. Отсюда надо понимать, что они будут каким-то образом о себе напоминать, - продолжил он. - Довольствоваться "жизнью в ТЛЦ навсегда" они тоже не собираются".
По словам Юрия Караева, беженцы благодарны белорусам за помощь и поддержку: "Понимают, что это и государство, и простые граждане, организации из человеческой жалости, сочувствия помогают им всем необходимым".-0-