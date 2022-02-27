Караев: чувствуется, что мы выбираем свою жизнь сами

Юрий Караев

27 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на референдуме чувствуется, что мы выбираем свою жизнь сами. Такое мнение озвучил после голосования помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, сообщает БЕЛТА. "Все те изменения, которые предложены для внесения в Конституцию, затрагивают сферы жизни каждого человека. Именно поэтому мы отмечаем небывалую активность граждан. Люди идут без разнарядок, сами, спокойно, рассредоточено по дням", - отметил помощник Президента - инспектор по Гродненской области. Юрий Караев поделился, что пришел отдать свой голос именно сегодня, в основной день голосования, из-за атмосферы праздника. "На участках спокойно, тихо, доброжелательная атмосфера, люди в хорошем настроении. И погода под стать нашему празднику. Чувствуется во всем, что мы выбираем свою жизнь сами. Нам никто ничего не диктует. Есть связь власти с народом", - добавил помощник Президента - инспектор по Гродненской области. Он также отметил, что обсуждение дополнений и изменений в Конституцию Беларуси было очень активным. И, на его взгляд, именно поэтому население понимает необходимость сделать свой выбор.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!