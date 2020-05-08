Караев: День Победы - это день гордости, что мы отстояли свою Родину

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Победы - это день гордости за то, что мы отстояли свою Родину и свои ценности. Такое мнение сегодня высказал министр внутренних дел Юрий Караев, сообщает БЕЛТА.

"Для меня, для всех людей моего поколения и тех, кто младше, День Победы - всегда день гордости за то, что мы страна, мы государство, мы ни в ком не растворились. Нас пытались покорить, победить, но мы отстояли свою Родину, свою независимость, свой образ жизни, свои ценности. И живем, как хотим, и определяем мы, а не кто-то за нас", - сказал министр.

Сегодня в преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне руководство Министерства внутренних дел и командование внутренних войск МВД приняли участие в акции "Беларусь помнит. Помним каждого". На территории учебного центра частей Минского гарнизона "Воловщина" под Минском состоялось торжественное возложение цветов и венков к памятнику на месте перезахоронения 10 военнослужащих, погибших при обороне Минска в июне 1941 года.

Эстафета памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" - составная часть республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы", символом которого является яблоневый цвет и красно-зеленая ленточка. Во время эстафеты во всех уголках страны белорусы в знак признательности воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам, павшим во время Великой Отечественной войны, возлагают к памятникам, обелискам и братским могилам цветы.-0-