Караев: лично предупреждал перед началом торговли в ТЛЦ, чтобы на беженцах не смели наживаться

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лично предупреждал перед началом торговли в ТЛЦ, чтобы на беженцах не смели наживаться. Об этом сообщил журналистам помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Лично предупреждал перед началом торговли, чтобы на несчастных не смели наживаться. Думаю, что я не настолько невнушительно говорю, чтоб меня не могли послушать. У нас не восточный базар, а цивилизованная белорусская торговля, в которой все сотрудники общепита, во-первых, прекрасно понимают ответственность, которая будет за это. Во-вторых, они сами добрые и нормальные люди и рады помочь этим попавшим в беду людям и, конечно, получить нормальную прибыль. Но не сверхприбыль. Они же не спекулянты и не барыги", - сказал Юрий Караев.

По его словам, контролирующих органов достаточно в этой сфере. "Мы живем в спокойном, цивилизованном обществе, где не происходит ничего такого, что можно было бы бесконтрольно, как на диком стихийном рынке, делать", - отметил помощник Президента.-0-