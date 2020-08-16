Караев: любая несанкционированная массовка - это вторая Немига

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любая несанкционированная массовка может привести к давке и гибели людей. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Юрий Караев на митинге на площади Независимости в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Любая толпа - это вторая Немига. Мы просто все расслабились, что все наши массовые мероприятия всегда охраняются милицией, входы, выходы, эвакуация. Мы не хотим повторить Немигу, где погибли омоновцы и военнослужащие внутренних войск, спасая людей от того, как они сами себя давили из-за дождя. Любая несанкционированная массовка - это опасность толпы, друг друга задавить", - подчеркнул Юрий Караев.
Он обратил внимание, что при организации массовых мероприятий заранее должны прорабатываться коридоры безопасности, места эвакуации, а все пространство для безопасности и контроля разбивается на секторы. "Те, кто собирался, это с нами согласовали? Нет. Они используют всю ситуацию, чтобы начался бардак", - высказался министр о несанкционированных митингах.-0-