Караев: люди получили химические ожоги глаз от раздражающей составляющей, которая была в водометах

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Люди получили химические ожоги глаз от раздражающей составляющей, которая была в водометах. Об этом сообщил сегодня журналистам помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

"У некоторых беженцев есть химические ожоги глаз от той слезоточивой раздражающей составляющей, которая была в водометах. Также некоторые журналисты тоже попали под эту струю и говорили, что слизистая и глаза пострадали от смеси, что была в водометах", - сказал Юрий Караев.

Как ранее сообщала БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил Игоря Малыка, 16 ноября на границе польские силовики применили спецсредства, содержащие токсичные химикаты.

"Мы стали свидетелями того, как польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия. Необдуманное применение подобных средств может привести к необратимым последствиям для здоровья людей, повреждая органы дыхания и зрения. Наибольшую опасность это представляет для людей, имеющих хронические заболевания данных органов", - рассказал Игорь Малык.

По его словам, у военного ведомства вызывает настороженность факт применения средств в данных условиях. "Тем более что люди находились на белорусской территории. Министерство обороны считает, что подобные действия должны получить правовую оценку", - добавил замначальника штаба.-0-