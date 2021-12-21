Караев: некоторые семьи беженцев хотят остаться жить и работать в Беларуси

21 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Некоторые из беженцев, увидев, как в Беларуси спокойно, захотели остаться в стране, чтобы жить и работать. Об этом сегодня журналистам сообщил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 44-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Сейчас здесь около 600 человек. Сегодня с обстановкой в ТЛЦ ознакомился Юрий Караев.

"Здесь в основном остались те, кто не желает возвращения на родину, а хочет хоть какого-то решения вопроса. Несколько семей уже изъявили желание остаться в Беларуси. Они увидели, как здесь спокойно, как о них заботятся. При этом люди четко понимают, что здесь нужно работать, а не жить на пособие", - отметил помощник Президента - инспектор по Гродненской области.

Юрий Караев также отметил, что обстановка внутри ТЛЦ остается спокойной и контролируемой. Вся работа по обеспечению беженцев идет в штатном режиме. Организовано горячее питание, хватает теплой одежды, круглосуточно дежурят в ТЛЦ и медики.-0-