Караев о тотальных проверках на полиграфе: это не панацея

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Юрий Караев в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" рассказал, почему отменил поголовные проверки сотрудников на полиграфе, сообщает БЕЛТА.

Одним из первых распоряжений на посту министра стала отмена поголовных проверок сотрудников на полиграфе. "Не совсем совершенна эта система, когда только полиграфическое психофизиологическое исследование преграждает человеку дорогу для продолжения службы. Действительно, я отменил поголовное, тотальное прохождение всеми сотрудниками полиграфа, потому что человек может и волноваться, и не выдерживать долго замкнутого пространства", - сказал Юрий Караев.

По его мнению, характеристика на сотрудника со стороны начальника и коллектива важнее, чем заключение полиграфиста, который уже заранее, с предубеждением пытается его в чем-то изобличить. К тому же исследование не совсем точное, есть процент погрешности.

"Я принял такое решение, хотя сознательно понимаю, что чем-то погрешу против собственной безопасности в наших рядах, где-то может и пройдут такие, кого и следовало приостановить на службе", - отметил министр. Он добавил, что сейчас большой некомплект сотрудников ГАИ. Полиграф помогает что-то выяснить, но не является панацеей.

После проверки на полиграфе работы лишились многие сотрудники. "Я восстанавливать уже не возьмусь. Буду очень внимательно и осторожно смотреть, как будет ситуация развиваться дальше. Не то чтобы навсегда отменил, пока принял такое решение, а там посмотрим", - заключил руководитель министерства.-0-