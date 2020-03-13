Караев объяснил, почему на две недели ограничил контакты и был под медицинским наблюдением

13 марта, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Министр внутренних дел Юрий Караев, отвечая на вопросы журналистов, объяснил, почему на две недели ограничил контакты и находился под дистанционным медицинским наблюдением, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы МВД, он присутствовал на совещании, где среди участников оказался человек с подозрением на коронавирус. "Поэтому я принял меры безопасности (уверен, это сделали и остальные участники совещания), чтобы обезопасить себя и в первую очередь окружающих и на раннем этапе выявить возможный вирус. Прошло две недели, ничего не подтвердилось, все участники совещания живы, здоровы, чего и всем желаю", - рассказал Юрий Караев.

Кроме того, сын министра вернулся из Китая как раз в то время, когда там фиксировался коронавирус. "Поэтому я также настороженно отнесся к себе и сыну, - отметил он. - Сразу, когда проанализировал свои контакты, позвонил министру здравоохранения, чтобы проверяла не ведомственная поликлиника или госпиталь. Для полной объективности ко мне прибыл специалист из центра гигиены и эпидемиологии, взял анализы на коронавирус, а заодно и на грипп". На время, пока не стали известны результаты, министр ограничил контакты.

"Слава богу, как и ожидалось, я не почувствовал недомогания, занимаюсь спортом, полностью занят весь трудовой день. Но стараюсь ограничить контакты там, где без них можно обойтись", - сказал Юрий Караев.

Он также рассказал, что во время встречи с главой государства обсуждалось участие органов внутренних дел в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сотрудники МВД круглосуточно охраняют общественный порядок в местах, где содержатся на карантине граждане, прибывшие из неблагополучных по коронавирусу регионов. Они также помогают сотрудникам Минздрава, чтобы карантин надежно соблюдался. Участковые, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проводят просветительскую работу среди населения.

Министр обратил внимание, что в сложившейся ситуации каждый гражданин должен особо внимательно относиться к своему здоровью, придерживаться ответственного поведения по отношению к окружающим. Пример такого поведения Юрий Караев продемонстрировал лично.-0-