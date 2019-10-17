Караев обсудил с главой Интерпола сотрудничество в борьбе с международной преступностью

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация МВД Беларуси во главе с министром внутренних дел Юрием Караевым принимает участие в сессии Генеральной ассамблеи Международной организации уголовной полиции - Интерпола, которая проходит в Сантьяго (Чили) с 15 октября. На полях форума руководитель милицейского ведомства Беларуси провел переговоры с президентом Интерпола Ким Чон Яном. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Помимо участия в основных заседаниях ассамблеи, белорусская делегация провела ряд двусторонних встреч. "Актуальные вопросы сотрудничества в борьбе с международной преступностью обсуждались с президентом Интерпола Ким Чон Яном, начальником полиции Чили Гектором Эспинозой, вице-премьером - министром внутренних дел Сербии Небойшей Стефановичем и руководством делегации КНР", - проинформировали в МВД. Кроме того, состоялась отдельная встреча всех руководителей делегаций в ранге министров или начальников полиции с руководством Интерпола.

В Сантьяго собрались около 900 участников из 162 стран, в том числе более 70 глав полиции и министров из государств - членов Интерпола, а также наблюдателей от ведущих международных организаций: ООН, ОБСЕ и других. "На четырехдневной конференции рассматриваются вопросы противостояния трансграничному криминалу, усиления на национальном и региональном уровнях борьбы с терроризмом, организованной преступностью и киберпреступностью. В частности, делегаты обсуждают передовые методы и инструменты противодействия постоянно растущему компьютерному криминалу в контексте угроз экстремистского характера, которые являются серьезным вызовом для безопасности всех государств в информационной сфере", - отметили в МВД.

Юрий Караев (в центре). Фото МВД

Ожидается, что по итогам сессии будут приняты резолюции, которые определят основные направления деятельности организации на ближайшие годы.

Во время заседания Генеральная ассамблея Интерпола единогласно проголосовала за переизбрание Юргена Штока на второй срок генеральным секретарем организации.

Интерпол объединяет органы полиции (милиции) 194 государств. Беларусь стала членом организации 4 октября 1993 года. Генеральная ассамблея Международной организации уголовной полиции - Интерпола собирается на сессии один раз в год. Она является верховным руководящим органом и принимает все основные решения по вопросам стратегии, ресурсов, необходимых для международного сотрудничества, методов работы, финансов и программы действий.-0-