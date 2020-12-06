Караев: одурманенность деструктивными Telegram-каналами у людей проходит

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одурманенность деструктивными Telegram-каналами у людей проходит. Такое мнение в эфире программы "Неделя" на канале СТВ высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, сообщает БЕЛТА.

"Людей, которые в августе выходили на протесты, сейчас в том количестве на улицах нет, потому что та эйфория, одурманенность деструктивными Telegram-каналами проходит и они начинают разбираться в ситуации, - отметил он. - У нас прекрасная, безопасная, спокойная страна. Только слепой может это не видеть".

По его словам, людей, в первую очередь, волнует не политика, а простые, житейские, бытовые вопросы. "Конечно, в фокусе моего внимания остается общественно-политическая обстановка. Те протестные проявления, которые происходили, когда были волнения, меня это интересует в первую очередь. Я беседую с начальниками райотделов, главами исполкомов. Они описывают ситуацию в районах, в чем видят причины протестных настроений и называют те моменты, те точки, к которым нужно приложить усилия. В частности, на некоторых предприятиях работники протестовали не против руководства страны, а из-за несправедливого отношения к ним на заводе. И если это устранить, то вопрос решается сам собой", - пояснил он.-0-