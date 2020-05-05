Караев: осужденным в Беларуси разрешили видеозвонки из-за коронавируса

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси из-за ситуации с коронавирусом осужденным временно не предоставляют свиданий с родными. В качестве компенсации в некоторых исправительных учреждениях разрешили видеозвонки. Об этом сегодня, отвечая в парламенте на вопросы депутатов, сообщил министр внутренних дел Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Приостановка предоставления свиданий - временная мера. Их количество сохраняется. В качестве компенсирующей меры максимально расширена практика предоставления возможности телефонных разговоров. "Там, где есть обучающие классы с компьютерами, администрация учреждений организовала видеозвонки с родными", - сказал министр. Он отметил, что родственники благодарили руководство Департамента исполнения наказаний и исправительных учреждений.

Для заключенных предусмотрены дополнительные продуктовые посылки до 10 кг с овощами, фруктами, витаминными комплексами. На входах в административные здания, въездах на территорию исправительных учреждений установлены дозаторы с антисептиками и жидким мылом, проводятся дополнительные влажные уборки и т.д.

Юрий Караев подчеркнул, что вовремя принятые меры позволили не допустить распространения COVID-19 среди заключенных. Новый коронавирус был диагностирован только у двух человек.-0-

Караев считает возможным досрочное освобождение для осужденных по ч.1 ст.328 УК Министр внутренних дел Юрий Караев напомнил, что в свое время в Беларуси удалось сбить волну наркотических преступлений. Сейчас запрос общества на то, чтобы акцент работы правоохранителей сместился на организаторов.