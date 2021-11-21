Караев рассказал представителям ВОЗ об условиях для беженцев в ТЛЦ

21 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев рассказал прибывшим на границу представителям ВОЗ об условиях для беженцев во временном пункте размещения в транспортно-логистическом центре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сначала разместили тысячу человек в первый день, организовали палатки для приема пищи. Красный Крест распределяет помощь от граждан и организаций. В воинской части на 6 полевых кухнях готовится обед, на завтрак - чай и яйца, также выдают сухие продуктовые наборы, - сообщил Юрий Караев. - Когда пришла вторая тысяча человек от границы, то один вечер тут творилось столпотворение - было очень трудно быстро разместить и накормить столько голодных людей".

Но благодаря слаженной работе всех служб это удалось сделать - еще расширили место в ТЛЦ для беженцев и всех разместили успешно. "Когда обеспечили крышу над головой и еду, пошли еще дальше - организовали торговлю, привезли лекарства, волонтеры университета водят тех, кто обратился в скорую помощь", - добавил Юрий Караев.

Подробнее об организации медицинской помощи беженцам в ТЛЦ представителям ВОЗ рассказала начальник главного управления здравоохранения Гроднеского облисполкома Людмила Кеда. По ее словам, медики круглосуточно оказывают помощь нуждающимся, примерно 100 беженцам потребовалось оказание помощи в стационаре. -0-

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