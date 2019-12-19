Караев рекомендовал ГАИ максимально организовать предупредительную работу с пешеходами и водителями

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Юрий Караев рекомендовал сотрудникам ГАИ "максимально организовать предупредительную работу". Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На днях министром внутренних дел даны рекомендации сотрудникам Госавтоинспекции максимально организовать предупредительную работу с участниками дорожного движения и дифференцировано подходить к каждому конкретному случаю. В основе доброжелательный подход к нарушителям и понимание со стороны граждан необходимости соблюдения правил дорожной безопасности", - рассказала Ольга Чемоданова.

Меры административного реагирования никто не исключает. "Если гражданин намеренно нарушает ПДД и не реагирует на замечание, метод беседы вряд ли на него подействует. Мы не очерчиваем круг нарушений правил дорожной безопасности, по которым будем реагировать путем составления протокола", - отметила Ольга Чемоданова. По ее словам, невозможно оставить без внимания такие факты, как управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, проезд на красный свет, непропуск пешехода и другие правонарушения, связанные с безопасностью граждан.

"Подчеркиваю, что министр рекомендовал сотрудникам ГАИ использовать данную форму работы. Они продолжают контролировать дорожную безопасность в рамках действующего законодательства", - написала Ольга Чемоданова. Она добавила, что представители ведомства принимают участие в переработке административного законодательства.

"В течение ближайшего времени сотрудники ГАИ и владельцы дорог (Минтранс, облисполкомы и Мингорисполком) проведут ревизию дорожных знаков и с учетом детального анализа происшествий, связанных с нарушением скорости движения, внесут соответствующие корректировки в работу приборов по измерению скорости" - цитирует официальный представитель МВД слова начальника УГАИ ведомства Дмитрия Корзюка.-0-