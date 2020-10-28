Караев: с якобы мирных протестов и начинается разрушение государства

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С якобы мирных протестов и начинается разрушение государства. Такое мнение высказал министр внутренних дел Юрий Караев в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Комментируя события 9-10 августа, Юрий Караев отметил, что "некоторым людям, видимо, было так скучно в спокойной и мирной стране, что у них накопилось желание подраться". По его словам, такие граждане даже не разбираются в политическом устройстве государства и ничего не знали о кандидатах в президенты.

"Они вышли против чего-то там попротестовать. Не учли, что, хоть в органах внутренних дел служат в основном толерантные и спокойные люди, мы всегда серьезно готовились к массовым беспорядкам, потому что это то, что может разрушить государство. Мы видели это на примерах других стран и понимаем, что с этих якобы мирных протестов начинается разрушение государства. Мы четко, принципиально и спокойно дали им отпор", - заявил министр.

Во время передачи было отмечено, что у радикально настроенных протестующих при задержании были изъяты болты, гайки, самодельные "ежи", боевые рогатки, металлические пруты и трубы, ножи, заточки, дубинки, отравляющие вещества, взрывоопасные смеси, бутылки с зажигательной смесью.

"К слову, один из "бойцов" за год до этих событий устроился на МАЗ и использовал свое рабочее место, чтобы изготовлять боевые рогатки. Естественно, ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. - Прим. БЕЛТА) его вычислил, его взяли со всем арсеналом", - рассказал Юрий Караев. Он добавил, что начальная скорость снаряда, выпущенного из боевой рогатки, сравнима с начальной скоростью пули.

"Это и есть война, скрытая гибридная война, в которой, к сожалению, разменной монетой стали наши граждане, а наглые, хладнокровные кукловоды (я повторю этот избитый штамп со 100-процентной уверенностью) бросают с той стороны тех, кто думает не головой, а телефоном, - добавил министр. - Пока мы находим исполнителей: и тех, кто в конце сентября портил машины сотрудников в Новой Боровой (взяли пятерых, среди которых два тренера, один сотрудник службы безопасности метрополитена и безработный), и тех, кто нападал на милиционеров в начале сентября. Найдены все, на всех заведены уголовные дела, и все ответят по закону. Дойдем и до тех, кто вложил им это в рюкзак и в руку. Многие, конечно, за рубежом, потешаются над этими людьми, заставляя их это делать и одурманивая. Но те, кто здесь, будут все у нас".-0-