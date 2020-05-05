Караев считает возможным досрочное освобождение для осужденных по ч.1 ст.328 УК

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Юрий Караев считает возможным досрочное освобождение осужденных по ч.1 ст.328 УК. Об этом он заявил сегодня, отвечая в парламенте на вопросы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентарии поинтересовались, возможно ли введение досрочного освобождения за примерное поведение для людей, реально демонстрирующих желание исправиться, которые совершили преступление по ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).

"По ч.1, думаю, возможно", - отметил министр.

Он напомнил, что в свое время в Беларуси удалось сбить волну наркотических преступлений. Сейчас запрос общества на то, чтобы акцент работы правоохранителей сместился на организаторов, на тех, кто поставляет наркотики крупными партиями. "А в отношении заблудившихся, назовем их так, действительно есть возможность проявлять больше гуманности. При этом нужно оценивать их раскаяние, поведение, отношение к произошедшему", - считает министр.-0-

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