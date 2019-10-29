Караев: сотрудники наркоконтроля нацелены рубить голову гидре, а не кончики ее щупальцев

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения по наркоконтролю органов внутренних дел нацелены на борьбу с организованными группами и оптовыми звеньями наркотрафика. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев после совещания у главы государства по противодействию наркотикам и профилактике наркомании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы со своей стороны вырабатываем такие критерия, при которых сотруднику подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков не было бы выгодно гоняться за разовыми, малыми, скажем так, раскрытыми преступлениями. Они просто не пойдут им в зачет - не герой ты, что поймал такого. Результативность твоей работы будет оценена тогда, когда найдешь голову этой гидры или спрута, а не кончики щупальцев отрубишь", - подчеркнул Юрий Караев.

По его словам, подразделения по наркоконтролю ориентированы именно на борьбу с организованными группами и оптовыми звеньями наркотрафика. В то же время, заметил Юрий Караев, органы внутренних дел продолжат вычислять закладчиков и мелких курьеров, и в этой работе будут задействованы все сотрудники: от патрульных до участковых. "Тех, кто попадает в их поле деятельности с этими передачами, пусть даже мелкими, мы все равно будем задерживать, не проходить мимо. А специализированные подразделения нацелены на борьбу именно с организацией, поставками, лабораториями", - обратил внимание министр.

В МВД отметили, что за последние пять лет число выявленных преступлений, совершенных группой лиц, выросло почти в три раза, а организованной группой - в 19 раз (с 20 в 2014 году до 378 в 2018-м). В три раза снизилось количество интернет-магазинов по продаже наркотиков и психотропов на территории Беларуси.

Как сообщалось, во время совещания Александр Лукашенко подчеркнул, что принцип неотвратимости наказания должен работать прежде всего в отношении руководителей организованных групп и оптовых звеньев наркотрафика. "Не можете сами достать этих дельцов, если они находятся где-то за рубежом, - задействуйте международные каналы и другие известные в работе спецслужб методы. Сделайте все возможное, чтобы ликвидировать преступную сеть полностью", - потребовал глава государства.

По его словам, все уголовные дела по наркотикам, совершенные в составе организованных групп, должны находиться на особом контроле в органах прокуратуры.-0-