Караев: совсем мало беженцев готовы вернуться домой, большинство хочет в Германию

21 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Среди беженцев совсем незначительное количество хотело бы вернуться домой, большинство желает попасть в Германию. Об этом рассказал прибывшим в транспортно-логистический центр на границе представителям ВОЗ помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская сторона - Госпогранкомитет - постоянно проводит мониторинг среди беженцев на предмет того, кто хочет вернуться домой. Таких людей незначительное количество, большинство при каждом удобном случае произносит одно слово Германия", - сказал Юрий Караев.

Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов отметил, что беженцы обеспечиваются всем необходимым. "Причем работаем и индивидуально. Сегодня к нам обратилась семья, попросили сапоги и одеяла. В обед их передадим. Мы будем работать здесь до последнего человека и снимемся только тогда, когда все люди будут в полной безопасности, - подчеркнул он. - Минимум 15 т гуманитарного груза находится в резерве. Это крупы, консервы, кондитерские изделия, фрукты. Продукты везут со всей Беларуси: Бреста, Могилева, Минска и других городов".

Начальник Гродненского областного управления МЧС Дмитрий Лакиза также заверил, что все основные просьбы беженцев удовлетворены. "Учитываем и персональные пожелания. Каждый день по много раз ходим и спрашиваем у людей, что им нужно", - сообщил он. -0-