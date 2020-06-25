Караев выпускникам Академии МВД: вы пришли защищать людей

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии МВД Беларуси прошел торжественный ритуал выпуска офицеров. На церемонии присутствовал министр внутренних дел Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди молодых лейтенантов выпускники трех факультетов: милиции, следственно-экспертного и уголовно-исполнительного. Дипломы с отличием получили свыше 45 выпускников, из них почти треть - золотые медалисты. В рядах новоиспеченных лейтенантов 11 президентских стипендиатов и премиантов, включенных в республиканский банк данных одаренной молодежи.

Юрий Караев поблагодарил преподавателей академии. "От всего милицейского ведомства я благодарю и ваши семьи за оказанную помощь и поддержку в выборе профессии", - добавил он.

Министр отметил, что в профессии милиционера мало романтизма. "Нормальные граждане, обыватели обходят плохие события стороной, а мы с вами идем им навстречу, пытаемся выяснить, что, почему, и пресечь все плохое. Это требует и душевных качеств больших: душой не зачерстветь, сердцем не ожесточиться, всегда помнить, что вы пришли в эту профессию не зарабатывать и даже не защищать какой-то абстрактный закон. Вы пришли защищать людей", - подчеркнул Юрий Караев. Он сказал, что первой мыслью всегда должна быть защита людей, а не "просто само по себе кого-то наказать, "нагнуть", "прибить" или лишить свободы".

Молодые офицеры продолжат службу в Министерстве внутренних дел, Министерстве обороны, Следственном комитете, Госкомитете судебных экспертиз, Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля и Госпогранкомитете.-0-