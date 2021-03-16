Караим: на сегодня важна разработка методологии и структуры умного города

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сегодня важна разработка методологии и структуры умного устойчивого города. Об этом сказал директор ОАО "Гипросвязь" Андрей Караим сегодня на форуме "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже стало доброй традицией каждой весной проводить такое мероприятие, как форум "Умные города". Развитие умных устойчивых городов является актуальным вопросом как для всего мира, так и для Беларуси. Причем важно не только внедрение отдельных решений, которые реализуются в нашей стране уже много лет, но и разработка общих требований, методологии, структуры умного устойчивого города", - сказал Андрей Караим.

В этой части за последние годы в Беларуси сделано немало. В 2019 году разработана типовая концепция развития умных городов, проведена ее адаптация для Орши и Оршанского района, доработана дорожная карта ее реализации. В прошлом году проведена адаптация типовой концепции для других потенциальных центров экономического роста Беларуси - Барановичи, Минск, Пинск, Новополоцк, Бобруйск и др.

В рамках государственной программы "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы запланирован для реализации проект "Умные города Беларуси". "Для наиболее качественного воплощения этого проекта очень полезны такие мероприятия, как этот форум. Его проведение позволяет получать новые знания, обмениваться опытом по актуальным вопросам, в дискуссиях находить истину для дальнейшего принятия решений", - добавил директор.

"Форум Международного союза электросвязи, посвященный умным и устойчивым городам, сегодня актуален как никогда. Он стоит на повестке практической реализации у многих операторов, в том числе и у "Белтелекома", - добавил генеральный директор РУП "Белтелеком" Юрий Петрученя. - В 2020 году мы завершили прокладку оптоволокна ко всем населенным пунктам с количеством домохозяйств 100 и более. Что касается домохозяйств с числом дворовых хозяйств 50 и более, 56% из них также имеют волоконно-оптические линии связи. Это та инфраструктура, которая позволяет нам уверенно приступить к реализации отдельных фрагментов концепции умного устойчивого города".

Беларусь наиболее продвинулись по трем основным направлениям концепции умного города.

"Во-первых, это умный дом. В настоящий момент абонентская база составляет порядка 60 тыс. Мы видим живой интерес наших клиентов и занимаемся дальнейшим развитием этой услуги. Во-вторых, активно предоставляем услугу видеоконтроля. На сегодня общее количество установленных видеокамер насчитывает порядка 35 тыс., а общее число потребителей - около 65 тыс. Это как физические, так и юридические лица, - сказал Юрий Петрученя. - Еще одно направление - обеспечить мобильность общения предприятий, инфраструктуры любого региона с населением. В Полоцке реализовали проект "Мой город", где в мобильном приложении предложили возможность единого окна взаимодействия клиента со всеми организациями и инфраструктурой этого региона".

Умный устойчивый город - это инновационный город, использующий информационно-коммуникационные технологии и другие средства для повышения уровня жизни, эффективности деятельности и услуг, а также конкурентоспособности при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений в экономическом, социальном, природоохранном, культурном аспектах.

Форум "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития" проходит 16-18 марта в Минске. Организаторами выступают Международный союз электросвязи, ОАО "Гипросвязь" при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси.

В мероприятии принимают участие представители МСЭ, органов государственного управления, районных исполнительных комитетов, а также ведущих организаций науки и образования. Практический опыт и пути построения умного устойчивого города представляют спикеры из России, Украины и Азербайджана, эксперты проектов Green Cities Project, ПРООН, специалисты ведущих отечественных компаний.

Целями проведения являются ознакомление специалистов Беларуси с новейшими мировыми достижениями в области умных устойчивых городов, реализуемых под эгидой МСЭ, рассмотрение предложений стран - участниц МСЭ в регионе по унификации подходов по построению и развитию умных устойчивых городов, определение области и порядка взаимодействия в данном направлении государственных и коммерческих структур. Форум позволит ведущим специалистам различных стран осуществить обмен опытом в сфере развития умных городских технологий и решений по наиболее актуальным вопросам, достичь единого понимания проблем умного города и путей их решения.

В рамках форума также состоится собрание региональной группы 20-й исследовательской комиссии МСЭ-Т для Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья.-0-