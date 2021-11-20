Караник: абсолютное большинство беженцев надеется на открытие гуманитарного коридора

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Абсолютное большинство беженцев надеется на открытие гуманитарного коридора. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только что в ТЛЦ провели заседание оперативного штаба со всеми заинтересованными лицами. Поставлен вопрос о соблюдении мер безопасности, уточнили, есть ли какие проблемы с питанием, жизнеобеспечением. На сегодняшний момент каких-то нерешенных вопросов нет, - сказал губернатор. - На границе устранены последствия, скажем так, тех стихийных событий, которые там происходили. Погранпереход возвращен практически в свое первоначальное состояние: еще в некоторых местах нужно произвести работы по восстановлению ограждения".

Что касается дальнейшей судьбы беженцев, то, по словам Владимира Караника, тут должны определиться министерства иностранных дел стран ЕС.

"Работает комиссия и со стороны Беларуси, и со стороны ЕС. Абсолютное большинство беженцев надеется на открытие гуманитарного коридора. Наша задача здесь - обеспечить их всем необходимым для жизни и сохранения здоровья", - сообщил губернатор.

По его словам, меры безопасности в ТЛЦ усилены. "Организованы постоянные патрули сотрудников МЧС, увеличено количество огнетушителей, налажено видеонаблюдение, - отметил Владимир Караник. - Мы столкнулись с тем, что некоторые беженцы в ТЛЦ договаривались с таксистами и заказывали сигареты в интернете, а затем перепродавали своим же соотечественникам за цену от 10 до 50 евро за пачку. Чтобы пресечь спекуляции, была налажена выездная торговля. Там товары продают по тем же ценам, что и по всей стране".

Кроме того, губернатор прокомментировал ситуацию с якобы завышенными ценами на шаурму на фуд-траке около ТЛЦ (вчера было много инсинуаций в интернете по этому поводу). "Ситуация сейчас является предметом разбирательств. Это очень похоже на провокацию. Ценник на видео меняет не работник фуд-трака. Сейчас проверяем записи, опрашиваем работников, чтобы выяснить все нюансы. Никаких спекуляций здесь не будет", - заверил Владимир Караник.-0-