Караник: Беларусь выполняет рекомендации ВОЗ и держит ситуацию с коронавирусом под контролем

17 марта, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь в полном объеме выполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения касательно противодействия распространению коронавируса. Ситуация с этим заболеванием в стране остается контролируемой. Об этом заявил в беседе с корреспондентом БЕЛТА министр здравоохранения Владимир Караник.

Лукашенко прокомментировал развитие ситуации с коронавирусом "Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу", - отметил Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос, выполнила ли Беларусь рекомендации, которые получала от ВОЗ, министр сказал: "Более чем кто другой".

По его словам, ВОЗ подготовила официальное заявление по этому поводу, в ближайшее время оно будет распространено в СМИ. "ВОЗ пишет, что полностью поддерживает наши усилия и считает их наиболее эффективными, что закрытие границ не является эффективной мерой", - отметил Владимир Караник.

Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Беларуси на данный момент остается контролируемой, никакого всплеска заболеваемости нет. "За прошедшие сутки ни одного нового случая не было зафиксировано, и часть пациентов дополнительно готовится к выписке, так как у них получены первые отрицательные тесты", - уточнил глава Минздрава.

Что касается дополнительных мер, то сейчас эта тема обсуждается, в скором времени они будут приняты. "Это будут меры, направленные на недопущение завоза. Мы понимаем, что у наших соседей ситуация не очень хорошая, поэтому мы дополнительно минимизируем риски завоза к нам", - пояснил Владимир Караник.-0-

ВОЗ: ограничения на перемещение людей и товаров не являются эффективной мерой в борьбе с инфекциями Более того, ограничения могут приводить к сбоям при доставке необходимой помощи, нарушать деятельность хозяйствующих субъектов и иметь негативные социально-экономические последствия для затронутых ими стран.

Депутат: в борьбе с коронавирусом странам стоит проявлять солидарность и избегать популистских мер Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич. согласен с позицией ВОЗ по поводу того, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды ЧС в области здравоохранения в большинстве случаев не является эффективной мерой.

Европейские эксперты считают бессмысленным закрывать границы в условиях коронавируса "Рано или поздно придется пропустить людей внутрь или наружу, а затем он снова начнет распространяться", - считает министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.