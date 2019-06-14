Караник: безвозмездное донорство - один из элементов социального партнерства граждан и государства

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безопасность пациентов, а также снижение риска причинения вреда их здоровью обеспечит осознанное социальное партнерство доноров крови и государства. Такое мнение высказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник во время благотворительной акции "Подари кровь - спаси жизнь!", передает корреспондент БЕЛТА.

Во Всемирный день донора Белорусское Общество Красного Креста совместно с Республиканским научно-практическим центром трансфузиологии организовали выездной пункт забора крови. Сдать кровь в этот день смогли более 30 представителей Совета Республики, Палаты представителей Национального собрания, Министерства здравоохранения, общественных организаций, руководство и сотрудники БОКК.

Накануне донации Владимир Караник отметил, что в обществе есть недопонимание насчет инициативы безвозмездного донорства. "Мы пропагандируем безвозмездное донорство, но это не значит, что оно бесплатное. Государство стимулирует социальную ответственность граждан - это один из элементов социального партнерства. Люди понимают, что кому-то нужна их помощь. Государство же компенсирует мероприятия, чтобы, во-первых, сохранить здоровье донора, во-вторых, эти препараты крови, которые проходят контроль, подготовку, а также другие мероприятия, чтобы сохранить безопасность реципиента, - все это берет на себя государство. Если донорство будет осознанным социальным партнерством между гражданами и государством, то, в первую очередь, это обеспечит безопасность пациентов и снизит риск", - сказал министр.

Директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко отметил, что за последние 7-8 лет количество доноров в нашей стране ежегодно прирастает на 10%. В прошлом году около 98 тыс. белорусов стали донорами крови и ее компонентов. "По стандартам ВОЗ мы должны заготавливать не менее 20 л крови на 1 тыс. населения, у нас же этот показатель - более 23 л. Не было ни одного случая неоказания медицинской помощи из-за нехватки крови и ее компонентов. Это национальный стратегический ресурс - кровь и ее компоненты. Первое, что должна обеспечивать служба крови - это самообеспечение страны. При этом кровь никуда не выводится и не продается. В течение года в Беларуси насчитывается около 400 тыс. переливаний крови и ее компонентов. От одного донора можно получить три компонента крови, то есть можно спасти три жизни", - обратил внимание он.

Сдача крови - только первый шаг на пути к получению необходимого материала, который потом будет использоваться в процессе переливаний. После донаций кровь разделяется на компоненты, обследуется высокотехнологичным оборудованием, производится ее контроль качества, хранения, использования. Получают и лекарственные средства из плазмы крови, клеточные продукты. Одна доза крови (в зависимости от необходимого компонента) может стоить от $50 до $200.

Первым во время акции сдал кровь руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей Олег Руммо. Он заметил, что бывают такие операции, когда приходится менять кровь во время операции до 5 раз. Если учитывать, что в среднем организм человека содержит 5 л крови, то иногда требуется около 25 л.

Олег Руммо

Владимир Караник рассказал журналистам, что сдает кровь не впервые. Прежде чем стать за операционный стол, ему неоднократно в раннем возрасте требовались хирургические вмешательства, в том числе с переливанием крови. При этом у министра самая редкая 4-я отрицательная группа крови. "В детстве была ситуация, когда мне потребовалась переливание крови. И эта действитель редкая группа была в наличии. Я благодарен тем, кто помог мне. Тогда все донорство было безвозмездным. Хорошо, что я могу ответить тем же", - признался он.

На вопрос о том, в течение какого времени Беларусь может полностью перейти к безвозмездному донорству, министр заметил, что ответить должно общество. "Мы готовы это сделать хоть завтра, вся необходимая инфраструктура, чтобы кровь собрать, проверить, сохранить и приготовить из нее препараты крови, есть", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Ольга Мычко рассказала о подготовке нового законопроекта о поддержке безвозмездного донорства. По ее словам, документ будет развивать три основных посыла: безвозмездно - не значит даром, стимулировать ответственность за собственное здоровье и заинтересованность в ЗОЖ, а также способствовать формированию гражданской позиции белорусского общества. "Законопроект уже прошел первое чтение, находится на стадии доработки", - проинформировала она.

Пока участники благотворительной акции сдавали кровь, Федор Карпенко обратил внимание, что в Беларуси активно развивают инициативу донорства, в том числе за счет тесного контакта с постоянными донорами. В этом году может появиться специализированное мобильное приложение, которое позволит оперативно связываться с ними, предоставлять всю информацию и напоминания о донациях. В Беларуси насчитывается более 55 тыс. почетных доноров.-0-

Фото Николая Петрова