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08 мая 2020, 17:37

Караник: благодарны врачам, которые в сложное время продолжают выполнять свой долг

Фото из архива
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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Владимир Караник выразил благодарность медикам, которые даже в сложные времена продолжают выполнять свой профессиональный долг. Об этом он заявил журналистам во время посещения братской могилы в деревне Подгорье Минского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"С одной стороны кажется, что медик - самая мирная и спокойная профессия, но, как показывает история, медицина всегда одной из первых подставляла плечо в тот момент, когда страна оказывалась в тяжелой ситуации", - сказал Владимир Караник. Так было во время Великой Отечественной войны. Медработники не только своими знаниями и опытом помогали раненым, но и с оружием в руках до последнего защищали страну и погибали вместе с солдатами. Ни один локальный конфликт или какие-либо боевые действия не обходятся без потерь среди медработников, потому что они всегда плечом к плечу со всей страной. "Это показывает, что в медицине, наверное, тыла нет", - заметил министр.

И в нынешнее время, в период подъема инфекционных заболеваний, медицина на острие борьбы. Сейчас медики самоотверженно оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. К сожалению, есть случаи, когда заражаются и они.

"Мы помним коллег, которые обогатили нас знаниями, показали, как самоотверженно надо выполнять свой долг, защищая раненых, оказывая помощь больным. Медицина вернула в строй миллионы людей, эта работа не останавливается ни на секунду", - сказал Владимир Караник.

По его словам, важно помнить тех, кто погиб во время войны, кто умер от ран в госпиталях вместе со своими пациентами, кто заболел, оказывая медицинскую помощь, и безвременно ушел из жизни. "Мы помним всех своих коллег. И благодарны тем, кто продолжает выполнять свой профессиональный долг, не оставив своих пациентов", - подчеркнул министр.

Со времени Великой Победы прошло 75 лет. Но основополагающие принципы - биться за каждого раненого, за каждого пациента, даже с риском для своей жизни и здоровья, остались в медицине. "А мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы наши медицинские работники оказывали помощь в безопасных условиях", - заключил глава Минздрава.

Сегодня в преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне министр здравоохранения Владимир Караник, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Ирина Абельская, представители системы здравоохранения Минской области и Белорусского профсоюза работников здравоохранения приняли участие в акции "Беларусь помнит. Помним каждого". Они посетили братскую могилу в деревне Подгорье Минского района - место захоронения более 200 человек: врачей, медицинских работников санитарного батальона, красноармейцев, жен и детей командного состава и неизвестных воинов 64-й стрелковой дивизии, погибших в июне 1941 года.-0-

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ВОВ здравоохранение Караник
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