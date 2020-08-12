Караник: четко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грустно видеть, как четко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков. Такое мнение высказал министр здравоохранения Владимир Караник, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Министр отметил, что ему "обидно понимать, что наших коллег используют для создания картинки и провоцирования силового ответа представителей органов внутренних дел".

"Удивительно осознавать, что люди, выступающие против насилия, отказываются разговаривать и решать проблемы. Ведь умение разговаривать и слышать - главный метод профилактики насилия. Удивительно видеть, как организаторы выставляют наших сотрудников для лучшего кадра, представляя это как стихийную акцию - "станьте ровно, подвиньтесь в сторону, поднимите плакат, не разговаривайте", - поделился он впечатлениями от увиденного на одной из подобных акций.

"Противно узнавать, что многие коллеги, призывая выйти на мероприятие в Минске, сами находятся в других городах или просто не приходят на акцию", - добавил Владимир Караник.

Он предположил, что значительная часть участников, вероятно, действительно пришли с добрыми намерениями. "Но наличие хотя бы нескольких провокаторов среди вас - увы, способно спровоцировать силовой ответ представителей органов правопорядка", - предостерег министр.

"У организаторов (в этот раз) цветная и кровожадная картинка не получилась. И, к счастью для нас, никто из наших коллег не пострадал" - сказал Владимир Караник.

Министр подчеркнул, что каждый работник системы здравоохранения нужен и дорог. "Мы - за цивилизованный путь решения споров! Если у вас есть вопросы или нерешенные проблемы, которые требуют обсуждения, мы готовы встречаться - как с каждым из вас отдельно, так и с коллективами", - заверил Владимир Караник.

Глава ведомства призвал коллег не давать втянуть себя игру, правил которой они не понимают, а что еще хуже - в игру без правил. "В противном случаем проиграем все мы!" - резюмировал министр.-0-