Караник: идут переговоры о включении белорусов с СМА в зарубежные программы клинических испытаний

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ведет активные переговоры о включении пациентов с редким генетическим заболеванием, спинальной мышечной атрофией (СМА), в зарубежные программы клинических испытаний. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что в последние годы в лечении СМА появились новые подходы. "Мы ведем активные переговоры с производителями всех препаратов, которые эффективны при данных патологиях, чтобы и нашу страну, наших граждан включили в программу клинических испытаний", - сказал он.

"Есть принципиальная договоренность о включении детей первых месяцев жизни с этим диагнозом", - проинформировал Владимир Караник.

Кроме того, ведутся переговоры и по остальным детям разных возрастов. "Часть компаний подтвердила, что мы войдем в программу клинических испытаний и получим расширенный доступ к лекарству", - добавил министр. По его словам, очередной раунд переговоров состоится 26 февраля.-0-