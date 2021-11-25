Караник: к качеству продуктов для беженцев отношение очень серьезное

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. К качеству организации питания и санэпидситуации в пункте размещения беженцев у границы отношение серьезное. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 18-й день пребывания беженцев на границе. В пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре их обеспечивают всем необходимым, в том числе и питанием.

"Мы очень серьезно относимся ко всем замечаниям, касающимся питания, санэпидрежима, состояния здоровья", - сказал Владимир Караник. Он обратил внимание, что один из беженцев пожаловался на плесень в банке с консервами. Ее проверили. Срок годности не вышел. Вероятнее всего, в процессе хранения была нарушена целостность упаковки.

"Сроки годности продуктов, поставляемых беженцам, их качество жестко контролируется. Впрочем, будет усилен контроль за тем, как беженцы хранят продукты. В один из дней объем выданной помощи доходил до 5 кг на человека. Понятно, что все это быстро не употребляется. И при нарушении условий хранения возможны неприятные ситуации", - отметил Владимир Караник.

Он обратил внимание, что беженцев волнуют более серьезные вопросы. В качестве примера привел сегодняшний стихийный митинг. Беженцы с плакатами в руках вышли требовать открытия гуманитарного коридора, утверждая, что в Ирак они не вернутся. "Люди читают новости. Видят, что происходит, и высказывают свою позицию", - резюмировал Владимир Караник. Он подчеркнул, что для тех беженцев предлагают различные варианты решения. В частности, тем, кто желает вернуться домой, оказывается полное содействие.

Председатель Гродненского облисполкома отметил, что в целом белорусская сторона демонстрирует в этом вопросе полную открытость. Нет препятствий для освещения ситуации с беженцами и для СМИ. Для удобства белорусских и зарубежных медиа рядом с ТЛЦ организовали работу мобильного пресс-центра. Не отказываются от общения с прессой, в отличие от международных организаций, и представители местной власти.-0-