Караник: многие зарубежные фармкомпании заинтересованы в локализации производства в Беларуси

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие зарубежные фармацевтические компании выразили серьезную заинтересованность в локализации производства в Беларуси. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

По словам министра, в настоящее время ведется работа над облегчением допуска на рынок международных препаратов, которые не выпускаются в Беларуси, либо которые выпускаются в ограниченном количестве. В дальнейшем планируется провести опрос среди населения, чтобы выяснить, какие препараты востребованы гражданами, но их нет на белорусском рынке.

"РУП "Белфармация" сейчас активно работает над заключением прямых договоров с производителями. За последнее несколько месяцев количество таких договоров увеличилось на 55%. То есть "Белфармация" выступает в роли государственного дистрибьютора. Она сама заключает договор с производителем, чтобы поставлять эти препараты на белорусский рынок. В ее портфеле есть уже и гранды фармацевтики. Если препарат востребован, но его нет, мы примем меры для того, чтобы он здесь появился", - рассказал Владимир Караник.

По его словам, второе направление - это локализация производства зарубежных производителей в Беларуси. "Мы сейчас активно работаем с крупными производителями с международным именем, чтобы они локализовали производство на наших заводах, осуществили трансферт технологий. Мы говорим, что мы открываем свой рынок, он будет достаточно конкурентным. Поэтому у вас два варианта: либо жесткая конкуренция на рынке, либо локализация производства здесь и статус отечественного производителя", - отметил министр.

Он подчеркнул, что многие фармкомпании уже выразили в этом плане серьезную заинтересованность: "Сейчас рассматриваются различные площадки - это наши заводы - именно для локализации производства известных мировых брендов. Для того, чтобы мы сделали препараты доступными для нашего населения".-0-