Караник намерен устранить условия для проявления коррупции в системе закупок Минздрава

11 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Министр здравоохранения Владимир Караник намерен с вступлением в должность вплотную заняться устранением условий, создающих почву для коррупционных правонарушений при закупке лекарств и медоборудования. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул министр, для системы здравоохранения приоритетной остается задача обеспечить качественную, доступную медицинскую помощь для населения. "Это касается как первичного звена, так и высокотехнологичной медицинской помощи. Для решения этой задачи нужно обеспечить максимально эффективное использование имеющегося оборудования и поддержание его в работоспособном состоянии, - сказал он. - Основная задача - четкая управляемость системой, организация ее бесперебойного функционирования и доступность медицинской помощи для наших граждан".

По мнению Владимира Караника, важно также предотвратить возможность совершения любого рода коррупционных правонарушений. А для этого необходимо создать максимально открытую систему государственных закупок, в основе которой - честная конкуренция и выбор на основании минимальной цены при приемлемом качестве. "Наша задача - выстроить систему ведомственного контроля так, чтобы там не было возможности для коррупционных правонарушений. Чтобы тем (представителям бизнеса. - Прим. БЕЛТА), кто приходит на наш рынок, было проще пройти понятными, установленными процедурами, чем искать обходные пути и платить за это деньги", - подчеркнул министр.-0-