Караник: нуждающиеся в специализированной медпомощи не останутся без нее из-за ситуации с COVID-19

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди, нуждающиеся в специализированной медпомощи не останутся без нее из-за ситуации с COVID-19. Об этом сегодня во время стрима на YouТube-канале Национального пресс-центра сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что все нуждающиеся в какой-либо специализированной медицинской помощи, например кардиологической, без нее не останутся.

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