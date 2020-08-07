Караник о работе врачей в пандемию: были и горечь, и радость, но никогда - паники и чувства, что нас бросили

7 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. За время работы в пандемию белорусские врачи испытали массу эмоций: и горечь потерь, и радость побед, но никогда - чувства паники и ощущения, что их бросили. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник во время встречи Президента с работниками здравоохранения и вручения им государственных наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр высказал слова признательности за высокую оценку работы всей системы здравоохранения. "Позади - месяцы упорного труда и борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Это было нелегкое время, которое поменяло привычный образ работы всех без исключения работников системы здравоохранения. Это было время, когда вся система в целом и каждый сотрудник проходили проверку на прочность, - сказал он. - Мы испытали массу эмоций за это время. Была и горечь потерь, и радость побед, но не было паники, ощущения, что мы не справимся. И главное - никогда не было ощущения, что нас бросили".

Владимир Караник подчеркнул, что на протяжении всего времени медицинские работники ощущали поддержку со стороны общества, государства и лично руководства страны. "И это было здорово, это помогало", - добавил он.

Говоря о том, какое главное чувство осталось после пройденного сложного периода, министр признался, что это прежде всего гордость. "Гордость за своих коллег, за страну, за то, что было сделано за годы независимости для отечественной системы здравоохранения, и то, что позволило нам с честью пройти это испытание", - подчеркнул глава Минздрава.

Он выразил благодарность за высокие награды, которых удостоены медики, и за все те теплые слова, которые постоянно звучат в адрес работников здравоохранения. "А главное - спасибо за то, что когда вы взяли на свои плечи колоссальный груз ответственности, принимая решения о стратегии борьбы с этой бедой, вы верили в нас и не сомневались, что мы пройдем там, где не прошли другие, - обратился министр к Президенту. - Мы вышли из этой ситуации более опытные, более сильные и готовые и дальше развивать систему здравоохранения на благо сильной и независимой Беларуси".-0-